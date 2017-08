MotoGP, Rossi e Vinales pronti alla battaglia

Il Gran Premio d'Austria è stato archiviato nella categoria "da dimenticare" da parte dei piloti Yamaha, che sono atterrati in Gran Bretagna con un carico di speranze derivante dai testi di Misano. La voglia di tornare a lottare per la vittoria è molta, ma le incognite sono ancora tante.

Il primo a parlare e a metterci la faccia è come sempre Valentino Rossi che dopo la debaclé austriaca è a 33 punti da Marquez: "Andiamo a Silverstone dopo una giornata di test a Misano e non vedo l'ora di scendere in pista per scoprire se siamo riusciti a trovare soluzioni positive per migliorare la nostra moto". La Yamaha a Misano ha provato alcune soluzioni in vista del Gran Premio della Riviera Romagnola, ma anche alcune per risolvere il problema di consumo che riguarda la gomma posteriore e c'è quindi curiosità da parte del numero 46 di sapere se la giornata sul circuito romagnolo ha dato i suoi frutti. Tuttavia le due piste non sono molto simili: "Silverstone è una pista molto divertente e bella. E' anche molto lunga e con cambi di direzione ad alta velocità. Per questo è importante trovare un buon set-up della moto, in frenata e nelle curve veloci. E' una pista davvero bella per me per il mio stile di guida. Voglio fare un buon fine settimana e lottare per il podio".

Lo stesso spirito battagliero è condiviso anche da Maverick Vinales che su questa pista ha vinto lo scorso anno: "Sono davvero contento di arrivare a Silverstone ancora una volta. Per me è una pista molto speciale perché lo scorso anno qui vinsi il mio primo Gran Premio in MotoGP, dunque darò il 100%". Anche il numero 25 della Yamaha è contento dei test effettuati a Misano: "Abbiamo completato i test privati sul tracciato di Misano trovando un buon feeling con la moto, per cui lavoreremo sodo per cercare di trovare il giusto assetto sin dalle libere di venerdì".