MotoGP, risorge la Yamaha: Vinales il più veloce nelle FP1

Il sole ha baciato la pista di Silverstone nella mattina inglese, fatto che ha permesso a squadre e piloti della MotoGP di poter avere il miglior approccio possibile alle prime libere in Inghilterra, dove il meteo è in realtà sempre un'incognita. A fare suo il primo turno di libere è Maverick Vinales, autore di un giro veloce in 2:02.130, dimostrando di essere in palla; è un bel segnale anche per la Yamaha, reduce da tre gare dove è stata inferiore alla concorrenza e che ha portato a Silverstone un traction control aggiornato, provato ed approvato nei test di Misano di domenic scorsa. Lo scopo degli uomini in blu è gestire la messa a terra dei cavalli del motore per evitare un consumo eccessivo ed il surriscaldamento del pneumatico posteriore, grave punto debole della M1 2017. Il primo inseguitore dello spagnolo è Jorge Lorenzo, distante però 519 millesimi dall'ottimo crono di Vinales, mentre Cal Crutchlow sigla il terzo tempo, incassando sei decimi di distacco dalla vetta.

Il leader della classifica piloti, Marc Marquez, si piazza quarto nelle FP1, lamentando un setup della sua Honda non soddisfacente e che ha obbligato i suo meccanici ad un lungo lavoro; tuttavia i 727 millesimi che lo vedono in ritardo rispetto a Vinales non è un distacco reale, in quanto solo i primi due classificati delle FP1 hanno montato gomme nuove nel finale, traendone significativi benefici. Buon quinto tempo per Valentino Rossi, che si è deto abbastanza soddisfatto del bilanciamento della moto, e le prestazioni dei suoi piloti possono far ben sperare la Yamaha. Sesto tempo per Alvaro Bautista, tallonato da Johann Zarco, che paga allo spagnolo una manciata di millesimi, mentre Aleix Espargaro issa l'Aprilia all'ottavo posto virtuale, confermando i progressi fatti dalla casa di Noale. Nono tempo per Scott Redding, davanti ad un anonimo Andrea Dovizioso, che non ha brillato nelle prime libere e che chiude la top ten.

Dando uno sguardo più indietro, Danilo Petrucci ha fallito l'ingresso nei primi 10 per un guasto elettronico alla propria Desmosedici, e risulta solo dicianovvesimo. Sorprende in negativo Dani Pedrosa, solo quattordicesimo ed a 1.5 secondi da Vinales, ma si trattava solo del primo approccio alla lunga pista inglese e dunque c'è tutto il tempo di migliorare. L'appuntamento ora è per le 15, quando i piloti della MotoGP torneranno a girare per la seconda sessione di libere, che senza dubbio fornirà riscontri più veritieri circa i valori in pista.