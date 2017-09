MotoGp, Yamaha - Ora è ufficiale: Rossi non sarà a Misano. Nessun pilota al suo posto

Dopo l'incidente di pochi giorni fa, e data anche l'importanza dell'infortunio, sembrava certa l'assenza di Valentino Rossi nel Gran Premio della Riviera Romagnola, ora la notizia è ufficiale: il dottore non sarà a Misano Adriatico. Ad annunciarlo è la Yamaha, tramite un comunicato stampa in cui comunica come Rossi non prenderà parte a quello che è anche il suo Gp di casa (oltre al Mugello).

Inoltre, come già si vociferava da qualche giorno, a Misano ci sarà il solo Maverick Vinales a difendere i colori del Team ufficiale Yamaha Factory, poichè si è deciso di non sostituire Rossi con nessun pilota, anche se in molti parlavano di una possibile promozione di Johann Zarco. Il francese, che è alla stagione d'esordio in MotoGP, sta facendo davvero bene e sembrava il più adatto a salire a bordo della Yamaha ufficiale, in sostituzione del #46, nel Gp che si terrà in questo fine settimana.

In tanti avrebbero voluto che fosse in pista, a battagliare come sempre, ma d'altro canto anche il Dottor Pascarella, subito dopo l'operazione, aveva spiegato come sarebbero serviti almeno 30-40 giorni di riposo prima di poter tornare a calcare i circuiti del mondiale.

Nel comunicato, però, non si legge nulla riguardo al possibile rientro di Rossi, anche se sembra impossibile un ritorno ad Aragon, nel Gp che si terrà due settimane dopo Misano, mentre è più probabile che Rossi rientri durante le tre gare asiatiche.

Distribuito nel tardo pomeriggio, il comunicato recita: "Il Team Movistar Yamaha MotoGP segnala, con rammarico, che Valentino Rossi non sarà in grado di gareggiare nel prossimo Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini, che si terrà questo fine settimana. Il Factory Yamaha Team parteciperà al 13° round del Campionato del Mondo 2017 MotoGP con Maverick Viñales come suo unico pilota. L'intera Yamaha augura a Valentino Rossi un rapido ripristino e spera di rivederlo al suo YZR-M1 il più presto possibile".