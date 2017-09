MotoGP, Crutchlow operato: Misano in dubbio

Il pilota inglese del Team LCR Honda si è infortunato nella serata di ieri tagliandosi il dito indice della mano sinistra con un coltello. In questo sfortunato incidente, Cal Crutchlow, si è lesionato il tendine estensore che gli è stato ricucito in mattinata durante un'operazione all'Ospedale di Pistoia.

Dopo esser stato suturato dal dottor Riccardo Sigamonti, il pilota inglese del team di Lucio Cecchinello è andato a Parma, sede della Clinica Mobile, per farsi visitare dai dottori Michele Zasa e Luca Guardoli che hanno consigliato una steccatura per facilitare il recupero e l'immobilizzazione della zona interessata. Nonostante l'infortunio, Crutchlow, non vuole nemmeno pensare all'eventualità di non correre il Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola che si terrà domenica a Misano.

"Sfortunatamente mi sono tagliato il dito con un coltello ed ho lesionato il tendine dell'indice sinistro - queste le parole dell'inglese per spiegare il suo infortunio -. Ci ho dormito su, ma siccome continuava a sanguinare stamattina sono andato in ospedale, dove ho scoperto che il tendine era reciso e mi è stato ricucito". Per quanto riguarda le possibilità di correre domenica, Cal, è stato piuttosto chiaro: "Sono sicuro che sarà difficile, ma proverò a dare il 100% come sempre. Vediamo come va".