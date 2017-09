MotoGp, Ducati - Dovizioso punta Misano

MotoGp, Ducati - Dovizioso vuole continuare la striscia e pensa a Vale: "Non sarà la stessa Misano con Vale out"

Dopo la vittoria in Malesia lo scorso anno, Andrea Dovizioso sembra essersi sbloccato e dopo aver vinto per la prima volta al Mugello, arriva per la prima volta davanti al pubblico di casa in testa al mondiale. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si terrà sul Misano World Circuit, dedicato a Marco Simoncelli, in quel di Misano Adriatico, a pochi chilometri dalla sua Forlì e dunque il Dovi avrà i suoi supporters al seguito.

Il centauro della Ducati è reduce da due vittorie, a Silverstone e al Red Bull Ring, a cui si aggiungono i successi del Mugello e del Montmelò, grazie ai quali Dovizioso è in testa alla classifica mondiale. Quando mancano sei gare alla fine del mondiale, il pilota di Forlì ha 9 punti di vantaggio su Marc Marquez, suo rivale più temibile. Una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato, nemmeno in casa Ducati, dove solo il duro lavoro e la dedizione del team e di Dovizioso hanno reso possibile tutto ciò.

Un lavoro che ha permesso alla Ducati di essere competitiva su quasi tutti i circuiti, tra i quali ci potrebbe essere anche il Misano World Circuit, dove in passato la rossa non ha mai brillato particolarmente. I test di fine Agosto hanno messo in mostra una Ducati competitiva, capace di tenere il passo di Yamaha e Honda: "Nel passato la pista di Misano non è stata troppo favorevole alla Ducati, ma un paio di settimane fa abbiamo fatto un test molto positivo su questo circuito e siamo in forma, per cui cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile".

Infine Dovizioso ha avuto un pensiero per Valentino Rossi, che non sarà in pista a Misano: "Arrivare a Misano da leader del campionato è fantastico, anche se mi dispiace molto per l’assenza di Rossi perché sarebbe stato bello poter combattere anche con lui".