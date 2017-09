GP di Misano, Vinales in conferenza stampa: "L'obbiettivo è ridurre il gap da Dovizioso"

Maverick Vinales, che viene da un buon risultato a Silverstone (terzo posto), guarda al Gp di Misano con fiducia. In campionato si trova in terza posizione, a -13 dal leader Dovizioso, e vuole accorciare ulteriormente il gap per giocarsi appieno le chance mondiali nelle ultime gare stagionali.

Il pilota spagnolo della Yamaha, unico portacolori della casa di Iwata in questo Gp vista l'assenza di Rossi, ha così parlato in conferenza stampa. "A Silverstone è stata una buona gara. Mi sono sentito in forma, soprattutto nel finale quando ho davvero spinto al massimo e la moto ha risposto bene. Per questo sono molto contento, abbiamo recuperato il feeling con la moto e questo mi rende fiducioso per le prossime gare. I test sono andati molto bene, siamo migliorati nell'elettronica, e quindi sono convinto di poter fare un buon week end anche qui".

Inevitabili inoltre le domande sull'assenza di Valentino Rossi, a cui Vinales ha così risposto. "È davvero un peccato l'assenza di Valentino. Questo è il suo Gp di casa e qui è sempre andato molto forte. Sarebbe stato un ottimo metro di paragone con cui confrontarsi e migliorare insieme l'assetto della moto. Ad ogni modo proveremo comunque a vincere, o quantomeno salire sul podio. L'obbiettivo è ridurre il distacco da Dovizioso, e per far questo bisogna partire bene sin dalle prime prove del venerdì".