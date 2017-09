MotoGp, Ducati - Stoner torna in pista... ma sono solo test!

Dopo qualche mese di stop, Casey Stoner è tornato alla guida di una Ducati, durante la prima giornata di test a Valencia. Il due volte campione del mondo, infatti, si è presentato ai test privati che la Ducati ha organizzato sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove la Desmo girerà tre giorni, con l'australiano che, dopo aver girato nella giornata di apertura, tornerà in pista nell'ultima giornata, il mercoledì.

Dopo aver saltato alcune sessioni, il Campione del Mondo 2007 farà compagnia a Michele Pirro, che giunge in Spagna dopo la bellissima prestazione del Gp di Misano, dove ha chiuso 5°. Per Stoner, questa sessione di test sarà la terza uscita stagionale, dopo quelle dei test pre-stagionali di Sepang e l'uscita in un altro test privato andato in scena a Barcellona.

In pista, oltre a Ducati, scenderanno anche Aprilia e Marc VDS, che proveranno delle nuove componenti da introdurre nei prossimi Gp. Intanto, la Ducati sfrutterà questi test per aggiornare la Desmosedici in vista della volata finale, dove Andrea Dovizioso dovrà fronteggiare Marc Marquez in un mondiale equilibrato come non mai. In questo fine settimana, poi, ad attendere i centauri del motomondiale ci sarà l'insidioso circuito di Aragon, Marquez potrebbe provare una minifuga, Dovizioso dovrà cercare di limitare lo spagnolo. Proprio per limitare le potenzialità della Honda e di Marquez, la Ducati ha deciso di calare l'asso Stoner, che, nonostante non provi la Desmo da maggio, è sempre capace di fornire ottime indicazioni e probabilmente in casa Ducati si mira a testare qualche componente nuova, che potrebbe aiutare il team di Borgo Panigale in questo epilogo. Ovviamente, come per i test di Barcellona, non ci sono riferimenti riguardo ai giri effettuati dall'australiano.

Stoner, comunque, non tornerà in sella alla Desmo in alcun Gp, come già comunicato dallo stesso pilota australiano in più occasioni. Un vero peccato, poichè il centauro di Southport è spesso tra i più invocati dal pubblico, che vorrebbe rivederlo in pista.