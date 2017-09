MotoGp - Miracolo Rossi: ad Aragon sarà in pista... si attende l'ok dei medici

Sembra essere sempre più vicino il rientro di Valentino Rossi in pista. Dopo aver provato per due giorni a Misano, a bordo di una Yamaha R1 e di una R6, il Dottore sembra pronto a saltare sulla sua M1 per scendere in pista ad Aragon. Il secondo giorno ha dato riscontri positivi e il Dottore sembra deciso a ridurre i tempi, come conferma anche il comunicato stampa diffuso in serata dalla Yamaha.

Dopo aver anticipato il test, per paura della pioggia che minacciava Misano in questo martedì, Rossi è tornato sulla pista dedicata all'amico fraterno Marco Simoncelli ed ha completato ben 20 giri senza mostrare alcun cedimento. Riscontri migliori rispetto a ieri, anche in virtù del maggior numero di giri effettuati, dato che, la pioggia, era arrivata a Misano con un giorno di anticipo e aveva costretto tutti a fermare il primo tentativo di test.

La pioggia ha avuto la sua parte anche in questa giornata e Rossi ha dovuto aspettare le 15.30 per scendere in pista, dove ha girato a lungo, prima per capire le condizioni della pista, poi per capire quanto può resistere in pista.

Nonostante sia arrivata anche la conferma dell'amico Uccio e quella ufficiale della Yamaha, Rossi dovrà superare un altro test, poichè ad attenderlo ci sarà un'equipe medica che lo visiterà, così da capire le condizioni del 9 volte iridato, che a soli 20 giorni dall'intervento è pronto a scendere in pista. Bisogna solo attendere questa visita - che servirà a verificare i progressi della riabilitazione dopo i test di questi giorni - poi si saprà se l'impresa del Dottore sarà completa o se bisognerà attendere il GP del Giappone di metà ottobre per rivedere in pista il numero 46.

Nel comunicato diffuso dalla casa di Iwata si legge: "Dopo aver girato ieri sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, Valentino Rossi è tornato a bordo della sua YZF-R1M oggi alle 15.30 per riprendere il suo test fisico. Durante la sessione privata, durata due ore, il Campione del Mondo ha potuto completare complessivamente 20 giri. Ha completato questo secondo giorno di test con una sensazione migliore ed un'impressione più che positiva rispetto a ieri. Domani Rossi sarà sottoposto ad una visita medica che servirà per verificare il progresso della riabilitazione verificata nella sessione di oggi. Dopo di che prenderà una decisione definitiva sul suo tentativo di partecipare al Gran Premio Movistar de Aragón. Un ulteriore aggiornamento sarà dato dopo il check-up italiano".