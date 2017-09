Costruisci anche tu la moto di Valentino Rossi

Valentino Rossi è l'uomo del momento. Il suo recupero lampo dalla frattura di tibia e perone ne aumenta la dimensione eroica ed oggi, ognuno di noi potrà avere con sé la moto che ha utilizzato nel campionato 2016 di MotoGP! Come? E' facile. Potete acquistare ogni componente della Yamaha YZR-M1 di Valentino Rossi in edicola ed in sole cinque uscite potrete costruire una replica fedele in scala 1:4. Oltre al componente, però, ogni uscita vi regala anche un fascicolo che vi avvicinerà alla storia del Dottore: ci sarà la storia di Valentino Rossi, le migliori fotografie dei suoi 14 anni di carriera e ovviamente un inserto per spiegare come costruire il tuo modello in scala.

Il modello si caratterizza per l’elevato grado di dettaglio di ogni suo elemento, sia per la carenatura che per le componenti meccaniche e lo spazio occupato non è nemmeno molto. La replica della Yamaha YZR-M1 di Valentino Rossi, infatti, occuperà solo 54 centimetri in lunghezza e 29,6 centimetri in altezza, mentre la sua larghezza è di 18 centimetri. Per completare il vostro modello replica della moto di Valentino Rossi potrete acquistare le uscite sia in edicola, con il primo numero a soli 2.99€, la seconda a 5.99€ e le restanti a 10.99€, oppure potrete ordinarle online sul sito deagostini.it/lamotodivale così da ricevere il prodotto direttamente a casa vostra con altri fantastici regali, come l'esclusivo sacca zainetto, il raccoglitore per conservare i fascicoli e l'esclusiva batteria di ricarica per il cellulare.

Inoltre, potrete risparmiare oltre il 50% sul prezzo finale. Infatti, se ordinerete online si dal numero 1 pagherete solo 13.98€ a fronte dei 30.96€, mentre se l'ordine partirà dalla seconda uscita il costo sarà di soli 10.99€ rispetto ai 27.97€.

L'anteprima del primo fascicolo è reperibile a questo link.