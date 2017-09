Motogp Aragon - Stoico Valentino Rossi, ottimo 5° posto: le parole del pilota della Yamaha

twitter

Al rientro, dopo il grave infortunio alla gamba (frattura di tibia e perone ndr), Valentino Rossi chiude quinto il Gran Premio di Aragon.

24 giorni dopo, sensazionale: "Abbiamo fatto un gran lavoro con dottori e fisioterapisti, ma ho anche allenato il resto del corpo pensando al GP. Negli ultimi giri ero abbastanza cotto, non ero al massimo come posizione sulla moto, ma ho spinto fino alla fine e sono contento. Nel 2010 quando mi ruppi la gamba ho saltato 4 gare e ci misi molto a riprendere gli automatismi, è per questo che ci tenevo a esserci già oggi. Ora il lavoro continuerà e cercherò di arrivare a Motegi più in forma".

Il pilota pesarese, ancora una volta, dimostra di essere di un altro pianeta: "È molta di più la soddisfazione di esserci stato ho fatto una gara al massimo fino alla fine. Una settimana fa ero a casa e non è divertente. La gara? Bene all'inizio, poi il calo della gomma posteriore mi ha penalizzato, lo stesso è accaduto a Viñales. Al momento le altre moto specie Honda e Ducati calano meno nella seconda parte di gara".

[fonte: gazzetta.it]