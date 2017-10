MotoGP, cambiano i test invernali: fuori Sepang, dentro Buriram

La MotoGP vara un piccola rivoluzione nel calendario dei test invernali con l'inserimento di Buriram, nuovo circuito thailandese che entrerà nel calendario mondiale a partire dal prossimo anno, e l'eliminazione della seconda sessione di prove sul circuito malese di Sepang. Resta invariato l'inizio dei test della nuova stagione che partirà subito dopo l'ultimo atto del Mondiale, che si terrà a Valencia il prossimo 12 Novembre.

Il via alla stagione 2018 sarà quindi il 14 Novembre quando tutte le novità, sia tecniche, sia come piloti, verranno messe in pista. A Valencia ci sarà il primo test ufficiale e lì vedremo i duellanti della Moto2, Franco Morbidelli e Thomas Luthi in sella alla MotoGP del team Marc Vds, così come Jack Miller salirà in sella alla Ducati del Team Pramac al fianco di Danilo Petrucci e Scott Redding vestirà la tuta dell'Aprilia ufficiale al posto del deludente Sam Lowes. Dopo i consueti approcci valenciani, tutto il Motomondiale si fermerà due mesi tra Dicembre e Gennaio, periodo in cui ogni tipo di test è vietato per tutte e e tre le classi. I test IRTA riprenderanno quindi alla fine del primo mese dell'anno, quando dal 28 al 30 Gennaio le moto torneranno in pista a Sepang.

A Febbraio, invece, le MotoGP si sposteranno in Thailandia, alla scoperta del nuovo circuito inserito nel calendario, quello di Buriram. I test sul tracciato thailandese si svolgeranno dal 16 al 18 Febbraio, mentre l'ultima possibilità di testare i componenti prima del via ufficiale della classe regina sarà dall'1 al 3 marzo in Qatar. Il discorso è differente per le classi minori che per motivi economici si sposteranno meno ed eviteranno le trasferte extra europee. Moto2 e Moto3, infatti, torneranno a Valencia dal 6 all'8 Febbraio, per poi spostarsi a Jerez quattro giorni più tardi. Come per la classe regina, anche le altre due classi avranno la possibilità di testare gli ultimi aggiornamenti a ridosso del via ufficiale, ma lo faranno nuovamente a Jerez dal 6 all'8 Marzo.

Il Calendario completo dei test:

MotoGP

14/15 novembre 2017 Circuito Ricardo Tormo di Valencia

28/29/30 gennaio 2018 Sepang International Circuit

16/17/18 febbraio 2018 Buriram Tailandia

1/2/3 marzo 2018 Losail – Qatar

Moto2

16/17 novembre 2017 Jerez de la Frontera

Moto2-Moto3

20/21 novembre 2017 Circuito Ricardo Tormo di Valencia

6/7/8 febbraio 2018 Circuito Ricardo Tormo di Valencia

12/13/14 febbraio 2018 Jerez de la Frontera

6/7/8 marzo 2018 Jerez de la Frontera