MotoGp, Gp del Giappone - Gioia Ducati, rammarico Suppo: "Che duello tra Marc e Dovi, bravissimi entrambi"

Sul circuito della Honda, fa festa la Ducati, grazie ad un fantastico Andrea Dovizioso, che è stato capace di reggere colpo su colpo agli attacchi di Marquez e beffarlo nel finale, portando a casa il quinto successo stagionale. Una volta tagliato il traguardo, nei box della casa bolognese è esplosa la festa, con Gigi Dall'Igna letteralmente scatenato. Il capo tecnico Ducati non ha trattenuto la gioia e non ha potuto far altro se non fare i complimenti al suo pilota: "Dovi è stato bravissimo, ha avuto un coraggio incredibile e devo fargli davvero i complimenti, perché è stato davvero un campione. Nel finale avevo visto che sul rettilineo Marc faceva una traiettoria che non era la migliore, dunque speravo che in quel punto Dovi riuscisse a fare quello che ha fatto all'ultimo giro, dove serviva. Il sogno continua".

A Dall'Igna ha fatto subito eco, Davide Tardozzi, team manger del romagnolo, che ha sottolineato l'importanza di tutto il team, nella vittoria di Motegi: "Oggi è stata una giornata fantastica, un ringraziamento speciale va agli elettronici, guidati da Gabriele Conti, in arte Bistecca, che oggi ha meritato di salire sul podio con Dovi, perché han fatto un lavoro impeccabile. Certo, gran lavoro anche dei motoristi, così come i telaisti e tutti. La vittoria di Andrea, credo, sia stata una vittoria di squadra, anche se lui ha fatto una gran gara, un lavoro eccezionale e battere Marc in queste condizioni è un compito difficilissimo".

Dall'altra parte, c'era Livio Suppo, team manager della Honda, che sul circuito di casa ha provato in tutti i modi a centrare il successo, ma non è riuscita a piegare la resistenza di Andrea Dovizioso e della Ducati, che son riusciti a prolungare il duello mondiale: "Non era solo la battaglia per il successo di questa gara, ma anche quella per il mondiale, tant'è che parliamo dei piloti che quest'anno sono i più in forma, entrambi bravissimi. Complimenti ancora al Dovi, come al Red Bull Ring, ma entrambi hanno fatto la differenza dunque bello così, bravi tutti e due".

Sfortunatamente, la giornata Honda non è stata completamente positiva, poiché Dani Pedrosa, ha dovuto lottare con alcuni problemi ed è stato costretto al ritiro: "Pedrosa, ha avuto un problema con la gomma posteriore, che è crollata troppo in fretta".