Gp d'Australia, Vinales sul podio ma deluso: "Non è un bel risultato per il campionato"

Maverick Vinales chiude a podio il Gp d'Australia, finendo al terzo posto dopo una dura lotta con il compagno di squadra Valentino Rossi, Johan Zarco e Andrea Iannone. Un buon risultato, che però non soddisfa appieno il pilota spagnolo, che, vista anche la vittoria di Marquez, vede crescere il suo svantaggio nella classifica mondiale rispetto al centauro della Honda.

"Sono nel complesso soddisfatto della mia gara; ho cercato di risparmiare più che potevo la gomma, per poi averla più fresca nel finale. Sfortunatamente ho avuto un contatto che mi ha fatto scivolare un po' indietro, ma sono riuscito a recuperare e riportarmi sul gruppo di testa. Sono molto contento poi di essermi preso il podio all'ultimo giro, mi sono divertito oggi durante la gara. La moto oggi andava veramente molto bene, già dal Warm Up, e per questo devo ringraziare il team".

"Purtroppo il risultato non è positivo per il campionato, e per questo sono un po' deluso. L'obbiettivo ora deve essere quello di sopravanzare Andrea per il secondo posto in classifica. Proveremo ad ottenere il massimo dalla moto, ma non sarà facile, perchè in questa seconda parte di stagione non sempre abbiamo fatto tutto al meglio".