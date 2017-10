Gp d'Australia, Rossi torna sul podio: "Avrei anche potuto stare con Marquez, ma Zarco mi ha fatto perdere tempo"

Gp Australia, Rossi torna sul podio con una super gara: "Avrei anche potuto stare con Marquez, ma Zarco mi ha fatto perdere tempo"

Valentino Rossi, al termine di una gara pazza, conquista il secondo posto a Phillip Island. Il pilota della Yamaha torna quindi sul podio dopo l'infortunio alla gamba che ha compromesso il suo mondiale, con una prestazione sontuosa che lo ha visto prevalere sul compagno Vinales, Zarco e Iannone.

Al termine della gara, nonostante la grande felicità per il risultato raggiunto, Valentino si rammarica perchè forse avrebbe potuto lottare anche con Marquez. "Non vedo l'ora di rivedere la gara in tv, penso che chi si è svegliato alle 7 sia stato ripagato dallo spettacolo che abbiamo offerto in pista. Ce le siamo date di santa ragione, il livello di aggressività si è alzato molto, ma non c'è problema, se questo è il gioco io sono pronto. Avrei forse potuto stare anche con Marquez, perchè dopo che mi ha sorpassato gli avevo recuperato alcuni decimi e penso potevo anche riprenderlo, poi batterlo non so. Il problema è che Iannone mi è entrato un po' alla spera in Dio e subito dopo anche Zarco, e con queste manovre abbiamo fatto andar via Marc."

"Sono contento, perchè la moto si è comportata alla grande, ho fatto una scelta diversa rispetto agli altri ed è andata bene. Però con questa gara non dobbiamo pensare di aver risolto i nostri problemi, il nostro obbiettivo deve essere quello di stare davanti ed essere veloci ad ogni gara".