MotoGp, Gp della Malesia - Ultimo giro asiatico, prima del gran finale: Marquez può chiudere i giochi

Il motomondiale non si ferma e la corsa all'iride prosegue in Malesia, dove Marc Marquez ha già il primo match-point per chiudere il discorso iridato, favorito anche dal blackout Ducati in quel di Phillip Island, dove Dovizioso non è andato oltre il 13° posto, che lo ha fatto precipitare a -33 e che costringe il centauro italiano ad una rimonta quasi impossibile.

Si arriva in Malesia, sul circuito di Sepang, che tra le due ruote richiama ricordi tristi e funesti, poiché Sepang e MotoGp fanno tornare subito alla mente il buon Marco Simoncelli, indimenticabile talento delle due ruote. Ed è proprio con la speranza di esultare, nuovamente, davanti alla targa dedicata al Sic, che Andrea Dovizioso giunge in Malesia, con l'obiettivo di arriva a giocarsi il mondiale in casa di Marquez, a Valencia.

Sembra ormai finito il mondiale per Maverick Vinales, che dista oltre 40 punti e che è tenuto in gioco solo dalla matematica, ma che nulla può contro Dovi e Marquez, spinti anche da una moto più performante rispetto alla Yamaha, che in una stagione non è riuscita a trovare la sua dimensione.

RECORD DEL CIRCUITO- Sul circuito situato alla periferia della capitale, Kuala Lumpur, il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, che ha vinto 6 volte nella classe regina, a queste si aggiunge anche una vittoria nella vecchia 125cc. sul circuito di Shah Alam, caduto in disuso alla fine degli anni ’90. Il giro più veloce appartiene a Dani Pedrosa, che nelle prove del Gp del 2015 fece segnare il tempo di 1.59.063, uno dei pochi inferiori ai 2’ netti. Il record in gara appartiene invece a Jorge Lorenzo, che sempre nel 2015 fermò il cronometro allo scoccare dei 2’: 2.00.606 per il maiorchino. Da segnalare che lo spagnolo della Honda, Pedrosa, al pari di Rossi, detiene il maggior numero di pole, con 4 partenze al palo.

IL TRACCIATO- Il Sepang International Circuit è una pista relativamente giovane. Fu costruita alla fine degli anni ’90, più precisamente tra il 1998 e il 1999. Il tracciato, da percorrere in senso orario, misura 5543 metri e presenta 15 curve, di cui 5 a sinistra e 10 a destra, la maggior parte da percorrere ad alta velocità. Oltre ai curvoni veloci, sono caratteristici del circuito i due rettilinei finali, compresi tra le curve 14 e 1, uniti dal tornantino della curva 15. Proprio questo tornante è stato oggetto di modifiche nell’ultimo anno, poiché è stata creata una contropendenza al fine di non far accumulare l’acqua lungo la traiettoria in caso di pioggia.

ASPETTATIVE- I candidati alla vittoria del Gp sembrano i duellanti per il titolo, con Marquez che sembra il più deciso, anche se lui stesso ha indicato Dovizioso come favorito del Gp, che lo scorso anno vide il ritorno al successo del forlivese. Difficile dire chi riuscirà a trarre vantaggio dal gp malese, ma sembra proprio che la battaglia sia tra loro due, almeno in principio. Sicuramente, ci sarà da fare i conti con la Yamaha, nel caso in cui questa tornasse a girare come in Australia, dove Rossi e Vinales son saliti sul podio dopo un lungo duello.

Sembra tagliato fuori Pedrosa, che sta vivendo una stagione non proprio brillante, mentre occhio a Johann Zarco con la Yamaha del Team Tech3, che vedrà l'esordio, in Malesia, di Michael Van der Mark, che sostituirà l'infortunato Folger. In casa Ducati, invece, le speranze sono riposte anche in Jorge Lorenzo. In più, sempre a bordo di una moto di Borgo Panigale, si vorrà rifare anche Danilo Petrucci, che è uscito con le ossa rotte dal Gp d'Australia.

Attenzione, poi, come sempre a Cal Crutchlow, che sembra opaco in queste ultime gare, a differenza di Andrea Iannone e della Suzuki, finalmente competitivi e in grado di lottare ad armi pari con Yamaha, Ducati e Honda. Manca ancora un piccolo step, ma intanto il livello è tornato superiore alla Aprilia, che per il gp asiatico perde Aleix Espargaro, che in Australia si è fratturato il polso.

Difficile, dunque, che l'Aprilia riesca a raggiungere un risultato di rilievo, mentre sembra in crescita la KTM e occhio anche a VdM, all'esordio in MotoGp.

ORARI TV- Sky trasmetterà in diretta tutti i turni di prove libere, Qualifiche e gara del penultimo appuntamento del Mondiale, mentre TV8, canale del Digitale Terrestre, trasmetterà i turni in differita.

Venerdi 27 ottobre

ore 3:00, Moto3, Prove libere 1

ore 3:55, MotoGP, Prove libere 1

ore 4:55, Moto2, Prove libere 1

ore 7:10, Moto3, Prove libere 2

ore 8:05, MotoGP, Prove libere 2

ore 9:05, Moto2, Prove libere 2

Sabato 28 ottobre

ore 3:00, Moto 3, Prove libere 3

ore 3:55, Moto GP, Prove libere 3

ore 4:55, Moto 2, Prove libere 3

ore 6:35, Moto 3, Qualifiche

ore 7:30, Moto GP, Prove libere 4

ore 8:10, Moto GP, Qualifica 1

ore 8:35, Moto GP, Qualifica 2

ore 9:05, Moto 2, Qualifiche

Domenica 29 ottobre

ore 2:40, Moto 3, Warm Up

ore 3:10, Moto 2, Warm Up

ore 3:40, Moto GP, Warm Up

ore 5:00, Moto 3, Gara

ore 6:20, Moto 2, Gara

ore 8:00, Moto GP, Gara

Programmazione TV8

Sabato 28 ottobre

ore 9:35, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche

Domenica 29 ottobre

ore 9:00, Moto3, Gara, differita

ore 10:20, Moto2, Gara, differita

ore 12:00, MotoGP, Gara, differita

ore 20:15, MotoGP, Gara, replica