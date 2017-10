MotoGp - Pedrosa conquista la pole #49 e dichiara: "Punto alla vittoria, non ad aiutare Marc"

Fonte: DaniPedrosaOfficial

Si avvicina ad un traguardo importante Dani Pedrosa, a Sepang il catalano centra la pole position numero 49. Una pole inattesa, dato che Pedrosa aveva mostrato molte difficoltà nella giornata di venerdì, quando la pista era bagnata a causa della pioggia caduta copiosa sulla mattinata malese. Un problema legato alle gomme e non al suo stile di guida, poichè le Michelin non si adattano alla struttura fisica di Dani, leggero e per questo in grado di fare poca forza sul posteriore, che difficilmente entra in temperatura.

Proprio per questo, il poleman si augura una gara asciutta, come dichiara subito dopo il rientro ai box: "Ieri era bagnato, oggi invece con le gomme slick ho trovato molto più grip. Quelle da bagnato sono troppo dure per me e non riesco a trovare un grip sufficiente per poter guidare velocemente. Oggi è andata decisamente meglio, quindi speriamo che domani la gara sia sull'asciutto".

Il centauro della Honda racconta del suo ultimo giro, che gli ha permesso di conquistare la pole, nonostante le difficoltà stagionali sulla tornata secca: "Nell'ultimo run ho fatto un paio di errori, ma è venuto fuori un buon giro e sono contento, perché normalmente faccio fatica in qualifica, invece sono riuscito a fare la pole position".

E in attesa della gara, Pedrosa ammette di aspettarsi un bel duello, poichè sembra che tutti riescano a tenere un buon passo, almeno sull'asciutto: "Sull'asciutto sembra che i tempi sono davvero vicini, inoltre anche a livello di mescole sembra che si possa fare ben con diverse soluzioni. Sulla distanza di gara non sappiamo se la gomma più veloce è quella giusta, però nell'arco della giornata è migliorato tanto il grip della pista e quindi tutte le gomme vanno un po' meglio. Credo che domani ci saranno tanti piloti competitivi".

Infine, Dani ha spiegato che se potrà, proverà a dare una mano al compagno Marc Marquez ma il suo obiettivo primario resta quello di controllare e provare a vincere: "Credo che sarà una gara un po' tesa, perché i piloti come Marquez e Dovizioso dovranno pensare anche al campionato. Io però mi devo concentrare sulla mia gara, quindi spero di fare una bella partenza e di trovare un buon ritmo".