MotoGp, Gp della Malesia - Petrucci e la danza della pioggia: "Se piove, posso puntare al podio"

Fonte: PramacRacing

Si augurava un week-end migliore di quello australiano Danilo Petrucci e invece l'inizio del Gp della Malesia non è così promettente. Il pilota ternano, infatti, non è riuscito ad andare oltre il 13° tempo in qualifica e sull'asciutto non ha mostrato un passo convincente, mentre sul bagnato delle libere ha stampato il quinto crono. Proprio per questo, non sembra impossibile che il pilota delle Fiamme Oro speri nella fidata pioggia, che in Malesia può rimescolare le carte.

Il Petrux non ne fa una tragedia, poichè sia nelle FP3 che in Q1 ha perso la Top12 per un solo decimo. Il tutto può essere visto sotto una buona ottica, se si pensa che in Pramac hanno trovato il giusto setup solo nelle FP4: "Non posso dire di essere contento, perché forse ho trovato un buon set-up un po' tardi, solamente in FP4. Non è tutto sommato malissimo, perché sia stamattina che pomeriggio ho perso l'accesso alla Q2".

In caso di gara asciutta, il rider Ducati sembra lontano dal podio, la speranza, come detto, è che arrivi il maltempo: "Poteva andare anche un po' meglio, ma penso di avere un buon passo, per stare nei primi dieci però, non per attaccare il podio. Penso di essere più competitivo sul bagnato, quindi spero che piova, anche se la gara potrebbe essere più difficile con l'asfalto bagnato".

Dunque, Petrucci si augura la pioggia, anche se questa potrebbe complicare la gara di tutti, per il ternano il gioco potrebbe valere la candela.