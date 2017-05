Rally d' Argentina 2017 - Nella mattina del Day1 conduce uno scatenato Evans

Si inizia a fare sul serio in terra argentina e, dopo la breve Super Speciale che ha dato il via al Rally, vinta dal Campione del Mondo in carica Sebastien Ogier, i vari equipaggi finalmente si trovano ad affrontare le vere prove argentine.



PS2- Pochi gli iscritti ma tanti colpi di scena, infatti i primi equipaggi che fanno da battistrada soffrono tantissimo la strada molto sporca e perdono secondi preziosi, mentre a brillare è la stella di Elfyn Evans che porta a casa la prima Ps di giornata e si prende la leadership provvisoria. L'unico tra i big che riesce a tenere il passo e braccare Evans è Kris Meeke, mentre c'è da segnalare un piccolo cappottamento che fa perdere tempo prezioso a Hayden Paddon.

Fonte: Wrc official page

PS3- Lungo il percorso della terza speciale è ancora Evans davanti a tutti e ancora Meeke a braccarlo. Ogier, Latvala e Neuville, che fanno da battistrada, invece, continuano a soffrire il fondo molto sporco al loro passaggio. Perde contatto con la parte alta della classifica anche Dani Sordo che, dopo aver colpito una pietra, perde minuti preziosi.

PS4- Ma è durante la Ps4 che accade l impensabile. Mentre Neuville continua a litigare con vari problemi che affliggono la sua i20 WRC+ e Ogier e Latvala si lamentano delle condizioni della strada, ecco che uno scatenato Evans vince anche Ps4. Ma l'impensabile succede in casa Citroen, dove, in una sola Ps, entrambi gli equipaggi sono costretti al ritiro. Prima Meeke decide di demolire la sua C3 cappottando e poi Breen rompe il cambio rimanendo in 5 marcia. Un altro pesantissimo KO per la casa francese giá a partire dal primo giorno. ​

Fonte: Wrc official page

PS5- L'ultima prova della mattina è una semplice formalità per tutti, ma ciò non impedisce a Evans di vincere anche questa Super Speciale.

Al rientro in assistenza dopo il loop di prove mattutine troviamo un fantastico Elfyn Evans seguito, nonostante tutte le difficoltá, da Latvala ma giá a 30 secondi di distacco. Terzo un ottimo Mads Ostberg che, senza mai farsi vedere, sta pian piano accumula maggior esperienza sulla nuova Fiesta WRC+ e intanto capitalizza la buona posizione di partenza. Quarto l'estone Ott Tanak, autore di una gara molto ragionata per ora, mentre Ogier e Neuville sono solamente quinto e sesto. Settimo il nostro Lorenzo Bertelli mentre ottavo, ma molto attardato, troviamo Paddon.

Fonte: Wrc live

Un Rally d'Argentina che giá dopo le prove della mattina ha messo a dura prova gli equipaggi e le loro vetture, ma il Rally è ancora lungo e probabilmente con la strada piú pulita rispetto al passaggio precedente i Big inizieranno a fare sul serio.

La Fiesta Argentina continua !!!

Articolo di Kevin Creatini