Wrc, Rally di Finlandia - Day1: vola Lappi, Neuville non ne approfitta

Wrc, Rally di Finlandia - Day1: vola Lappi, Neuville non approfitta

Dopo l'assistenza di metà giornata, dove i team provano a rimettere in sesto le auto, si torna a volare sulle prove finlandesi. Là davanti a tutti è ancora un tripudio di bandiere bianco-blu e nessuno sembra poter impensierire veramente i padroni di casa, soprattutto con Ogier fuori dai giochi e Neuville in grossa difficoltà. La questione, dunque, è ormai tra i due compagni Latvala e Lappi, o almeno così sembra allo start della PS8.

PS8- Proprio durante la Ps8, la prima del pomeriggio, a stampare il miglior tempo è l'altro finlandese, Suninen che va a confermare l'enorme potenziale dimostrato in Polonia. Dietro di lui le tre Toyota, con Hanninen davanti ai due teammates. In tutto ciò, i piloti sono molto vicini, anche grazie ad una Ps molto breve, con i primi 10 in neanche 5". Nella generale, Latvala continua a comandare su Lappi.

PS9- La battaglia si infiamma in casa Toyota e questo potrebbe essere un bene, soprattutto per lo spettacolo, ma bisogna stare attenti a non commettere errori. Nella Ps9 ancora miglior tempo di Lappi, che si avvicina a Latvala, autore del secondo tempo, mentre a seguire si piazza sempre Suninen e, finalmente, un buon tempo di un Thierry Neuville in netta difficoltà.

PS10- Nuova Ps e nuovo Leader provvisorio. Lungo le strade della Ps10 Lappi porta a casa il miglior tempo e scavalca Latvala, portandosi in testa alla generale: il ragazzo ha gli attributi e lo sta ampiamente dimostrando. In tutto ciò, tanto per cambiare, i primi 4 tempi della prova appartengono a piloti finlandesi, mentre gli altri ormai sono spettatori non paganti.

PS11- Nella Ps11, a strappare il miglior tempo è Lappi, che porta il suo vantaggio in generale a 3.5". Secondo tempo di Suninen che si prende la terza posizione. Una buona prestazione anche per Hanninen, quarto in generale. Continua a soffrire invece Thierry Neuville che si trova a 54 secondi. Qualche problemino per Ostberg su questa prova, che però non rovina la gara del driver norvegese, che è subito dietro a Craig Breen, primo Citroen.

PS12- Esappeka Lappi: un nome che resterà a lungo nella testa di Latvala, dato che il giovane pilota finnico stampa il miglior tempo anche sulla Ps12 e pian pianino prova a costruirsi la sua leadership. Terzo tempo per Ostberg che conferma il suo feeling con le strade finlandesi, seguito da Tanak e Suninen. Prova a tenere il ritmo anche Breen, autore di una gran gara, mentre Neuville non riesce ad avere il passo dei primi e accusa ormai quasi un minuto di ritardo.

PS13- La prova spettacolo, la Ps13, chiude la giornata di venerdì. Lo scratch lo porta a casa Neuville, finalmente, il giovane Esappeka Lappi è davanti a tutti, anche al capo squadra Jari Matti Latvala e all'altro finlandese Suninen.

Dunque, prima del Day2, i padroni di casa volano e dominano, mentre Neuville non riesce ad approfittare dell'errore, gravissimo di Ogier, mentre è buona la prestazione di Breen e Osberg. Ora, per oggi, altri 130km di ps da percorrere, compresa la famosa Ouninpohja nel verso classico.

Il bello deve ancora arrivare!

Articolo di Kevin Creatini