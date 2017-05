La Sbk va a Donington: casa Sykes

La Sbk va a Donington con Nicky nel cuore!

Nel ricordo di Nicky Hayden, il mondiale Sbk vola sul circuito di Donington Park. Sul circuito britannico andrà in scena il sesto appuntamento iridato, con un Jonathan Rea scatenato che a Imola ha trovato sulla sua strada un altrettanto scatenato Chaz Davies, capace di far doppietta e bissare il successo dello scorso anno. Lo scorso anno in Inghilterra Tom Sykes fece doppietta, confermandosi il dominatore di Donington dall'alto dei suoi 9 successi. Ten Kate Racing ha deciso di non sostituire Hayden e, dunque, sarà sulle spalle di Stefan Bradl il compito di tenere alto l'onore del team e di rendere omaggio al campione americano.

IL CIRCUITO - Inaugurato nel 1931, il circuito di Donington Park si trova nelle Midlands Orientali, nei pressi della Foresta di Sherwood. Sottoposto negli anni a svariate modifiche, il circuito attualmente è lungo 4.020 metri con 7 curve a destra e 5 a sinistra tutte da percorrere in senso orario. Il tracciato, che si trova all'interno di un anfiteatro naturale che favorisce la sua visione agli spettatori, è un circuito misto, con molti tratti veloci che permettono di sfiorano medie vicino ai 160 km/h e contiene elementi che mettono alla prova i piloti, come i saliscendi e alcune curve veloci che obbligano a frenate ed accelerazioni brusche.

Il circuito di Donington | Photo: Projectcars.it

I FAVORITI - Tom Sykes, anche se quest'anno non sembra straripante come gli altri anni, resta sempre il favorito, anche perché si va su un circuito dove ha messo il timbro per nove volte di seguito. Tom ha bisogno della vittoria, per rilanciare le sue ambizioni in chiave mondiale e anche per superare Chaz Davies. Il pilota della Ducati viene dalla doppietta di Imola con cui ha scavalcato il rivale in classifica, ma anche lui ha bisogno di rischiare per recuperare i 74 punti di distacco dal leader Jonathan Rea. Il britannico può permettersi già di controllare la situazione, ma probabilmente vorrà vincere davanti ai suoi tifosi, anche per rifarsi dopo la prestazione dello scorso anno, dove fu frenato da problemi tecnici. Compagno di Davies, Marco Melandri che vorrà apporre il suo primo timbro stagionale, sia perché viene da una sessione di test dove ha provato a risolvere i problemi che lo affliggono da inizio anno, sia perché in Motogp si è sempre comportato bene a Donington. Anche in casa Yamaha si guarda con ottimismo al GP inglese, che sarà la gara di casa per Alex Lowes.

CASA HONDA - Ten Kate, proprietario del team Honda, ha deciso, per rispetto verso Nicky Hayden, di non chiamare nessun pilota per sostituire il campione americano in questo Gran Premio. Ci sarà quindi solo Bradl a difendere i colori della Honda, con la speranza, da parte di tutti, che il tedesco si renda protagonista di una gran prova per onorare al meglio il compagno.

ORARI TV - Come sempre il sabato e la domenica le due corse e la Superpole saranno trasmesse su Eurosport e su Mediaset Italia2. Le due gare, inoltre, andranno in onda anche su Italia1.

Venerdì 26 Maggio

PL1 10.45-11.45

PL2 15.30-16.30

Sabato 27 Maggio

PL3 10.05-10.30

Superpole 12.00-12.40

Gara1 16.00

Domenica 28 Maggio

Gara2 16.00