Superbike - Donington: Rea domina anche le FP3

Google Plus

Rea domina anche le FP3

Jonathan Rea continua a dominare il Gran Premio di Gran Bretagna, a Donington Park. Il campione del Mondo chiude in testa il terzo turno di prove libere, con il tempo di 1'28"506. Il britannico della Kawasaki si pone davanti al compagno di squadra Tom Sykes, che completa 5 giri, come il compagno di team, e fa registrare il miglior tempo in 1'29"098, ad oltre 5 decimi da Rea.

Alle spalle della coppia Kawasaki, termina un sorprendente Lorenzo Savadori, che, con l'Aprilia del Team Milwaukee, chiude a 1"1 in 1'29"699, a 601 millesimi da Sykes. Sorprende anche Stefan Bradl, con la Honda del Team Ten Kate. 1'29"982 per lui. Mentre completa la Top5 Leon Haslam, al rientro come wild-card con la Kawasaki del Team Puccetti. Il britannico chiude con il tempo di 1'30"155.

Solo sesta la prima Ducati, quella di Chaz Davies, che ferma le lancette in 1'30"303 e precede l'altra Kawasaki del Team Puccetti Racing, quella di Randy Krummenacher. 8° Xavi Fores in 1'30"402, seguito da Raffaele De Rosa, su Bmw, e dall'italiano Russo, su Yamaha R1, che chiude la Top10.

Alex Lowes è 12°, seguito da Ayrton Badovini, su Kawasaki. 16° Eugene Laverty con la seconda Aprilia, seguito da Marco Melandri, su Ducati. 18° Camier, davanti a Van der Mark e Torres. Chiude l'argentino Leandro Mercado, su Aprilia dello IodaRacing.