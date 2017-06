Google Plus

Superbike, Misano - Libere 1, guida Sykes

La Superbike fa capolino a Misano. Primi giri in mattinata, turno di libere fondamentale per assimilare sensazioni e risposte, dal mezzo e dal tracciato. La Kawasaki centra una doppietta e conferma il suo status, con Sykes a bruciare Rea per una questione di centesimi. 1'34"931, questo il tempo di Tom Sykes. La Ducati si pone sulle code della Kawasaki, con Melandri bravo a strappare il terzo riferimento. Paga, il centauro italiano, poco più di due decimi, ne rifila uno, invece, a Chaz Davies.

A comporre la top ten, poi, la MV Agusta di Camier, l'altra Ducati di Fores, la BMW di Torres, la Yamaha di van der Mark e l'Aprilia di Laverty. In decima casella, il secondo pilota tricolore, l'ottimo Raffaele De Rosa.

Alex Lowes deve accontentarsi di una momentanea undicesima piazza, Savadori, con l'Aprilia, è quindicesimo e anticipa Russo, in sella alla Yamaha. Diciottesimo De Angelis.

A chiudere l'attuale griglia, Jezek, Menghi e Badovini.

La seconda sessione è in programma nel primo pomeriggio - il via alle 14.30 - domani ultima rifinitura, superpole e gara 1.