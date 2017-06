Sbk, Gp della Riviera Romagnola - Melandri sorprende tutti nelle terze libere

Sbk, Gp della Riviera Romagnola - Melandri sorprende tutti

Marco Melandri sorprende tutti e mette a segno il miglior tempo nella terza sessione di prove sul circuito di Misano. Il ravennate, che corre in casa, ha messo in fila Rea, il compagno Davies, Sykes e via via tutti gli altri riders. Il centauro Ducati ha siglato il miglior tempo in 1'34"611 a 160.8 km/h di media.

Alle sue spalle, con solo 8 millesimi di ritardo, ha chiuso Jonathan Rea, che è stato beffato sul filo di lana dall'italiano, che, dopo aver tenuto il passo delle due giapponesi, ha scavalcato tutti. Terzo tempo, invece, per Chaz Davies con la seconda Panigale del team Aruba, che si è piazzato a soli 6 centesimi dal compagno di team.

Leggermente più staccato, a 220/1000 di ritardo, ha chiuso con il 4° tempo Tom Sykes in 1'34"831. Dietro Sykes, con il 5° tempo, Michael Van der Mark, in 1'35"322 a 7 decimi da Melandri.

Buona prova, ancora una volta, per Xavi Fores, con la Panigale del Team Barni, che ha pagato a Melandri 8 decimi e ha messo a segno il tempo di 1'35"412. 7° tempo per Jordi Torres a 1" netto da Melandri, con il tempo di 1'35"678. Ha migliorato anche Alex Lowes, con la Yamaha R1, che ha archiviato la sessione all'8° posto in 1'35"846 a poco più di 1"2 dal leader. 9° tempo per Leon Camier, con la Mv, a 1"2 in 1'35"864, seguito dal connazionale Eugene Laverty, con la prima delle Aprilia. Il britannico ha completato la Top10 con il tempo di 1'36"007 a 1"4 circa da Melandri.

Poco più indietro il compagno di team Savadori, 12° alle spalle di Randy Krummenacher. 13° tempo per Raffaele De Rosa, 15° Russo, seguito da Bradl. Ultime tre posizioni per De Angelis, Badovini e Menghi.