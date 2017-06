Google Plus

Sbk, Honda - Jake Gagne sostituirà Hayden a Laguna Seca

Tra pochi giorni sarà giusto un mese dal momento della tragica scomparsa di Nicky Hayden, che ha lasciato un grandissimo vuoto in tutto il mondo dei motori. A partire dal suo team, che, per rispetto del pilota americano, ha deciso nelle due gare che hanno seguito il tragico evento, di non schierare nessuno sulla CBR1000 di Nicky.

Ora, per il Gran Premio più caro a Nicky, quello di casa a Laguna Seca, il team ha deciso di ingaggiare un suo giovane connazionale: Jacob "Jake" Gagne, 24enne californiano, che attualmente corre nell'AMA Superbike Series.

Nativo di San Diego, compirà 24 anni il 27 Agosto. Fino ad ora ha corso, per gran parte della sua carriera, nelle categorie delle derivate di serie americane, salvo una breve parentesi agli inizi della sua carriera. Gagne, infatti, ha vinto la Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2010 in sella a una KTM FRR 125 ed ha poi partecipato, nella stagione successiva, al CEV in Moto2, dove ha chiuso al 17esimo posto assoluto.

Rientrato in patria, è tornato a correre nelle categorie americane. Nel 2014 ha trionfato nell'AMA Pro Daytona Sporbike Championship in sella a una Yamaha YZF-R6 e l'anno successivo ha vinto il MotoAmerica Superstock 1000 Championship con una Yamaha YZF-R1.

Dal 2016 Gagne è passato a correre nel MotoAmerica Superbike Championship. La prima stagione ha corso nuovamente con una Yamaha R1, mentre quest'anno è passato ad una Honda CBR1000RR del team Factory Red Bull.

Proprio per questo, il team Honda Red Bull World Superbike ha deciso di dare a Jacob la possibilità di correre a Laguna, sulla CBR di Nicky. Gagne sarà costretto, però, a saltare l'appuntamento dell'AMA Superbike Series, che, proprio dal 7 al 9 luglio correrà ugualmente a Laguna Seca.

Dopo la pausa estiva, però, probabilmente, vedremo un altro pilota in sella alla CBR1000, dato che Jacob Gagne è comunque impegnato nell'AMA e difficilmente riuscirà a reggere il doppio impegno.