WorldSBK, Gp di Germania - L'ultima recita al Lausitzring: presentazione ed orari TV

Dopo una lunga pausa, e dopo l'ennesimo duello Ducati vs Kawasaki, ritorna il mondiale Superbike. Si arriva al Lausitzring, per il Gran Premio di Germania, che darà il via al rush finale di una stagione fino ad ora davvero spettacolare, segnata dal dominio di Jonathan Rea. Il britannico della Kawasaki è lanciato verso il tris iridato, anche se Chaz Davies e Tom Sykes sono ancora in corsa per il titolo e faranno di tutto per contendere la corona al re.

Dopo 9 anni di assenza, il circuito del Lausitzring è rientrato nel calendario del WorldSBK lo scorso anno, in un'edizione che vide le vittorie di Chaz Davies, in Gara1, e di Jonathan Rea, in una Gara2 segnata da un nubifragio che si abbatté sul circuito teutonico. Tornata in calendario lo scorso anno, ma già in uscita, poichè la Dekra l'ha recentemente acquistata per convertirla in un test track per le prove prodotto.

CIRCUITO - L'EuroSpeedway Lausitz, conosciuto anche come Lausitzring, è un circuito tedesco inaugurato nell'Agosto del 2000 ed è situato vicino Klettwitz, nella regione della Lusazia, nello stato del Brandeburgo. Il layout è stato creato ex-novo all'interno del celeberrimo ovale, usato nel 2001 per l'American Memorial 500, gara tristemente famosa a causa del grave incidente che vide protagonista Alex Zanardi. Da ricordare che nello stesso anno il circuito fu teatro anche dell'incidente mortale dell'italiano Michele Alboreto. Il layout utilizzato per la Sbk misura 4255 metri, ed è formato da 13 curve, 7 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo principale è lungo 800 metri, che è opposto al rettilineo dei box.

FAVORITI- Al rientro dalla pausa, tutti vorranno dimostrare, sin da subito, di non essersi rilassati troppo durante le vacanze e quindi potremmo assistere ad una vera battaglia, sia per la vittoria, sia per le posizioni di rincalzo. Favoriti sembrano sempre i 4 alfieri dei due Top Team, ovvero Kawasaki e Ducati. Jonathan Rea, da leader iridato, si potrà permettere anche di controllare, forte del suo vantaggio sugli inseguitori Sykes e Davies. Proprio il centauro della Ducati proverà a trionfare nuovamente in Germania, come fece lo scorso anno, quando si aggiudicò Gara1. Sykes, invece, dal canto suo deve provare a vincere, così da dimostrare di poter reggere ancora il confronto con Rea, che fino ad ora lo ha surclassato. Il quarto, ma non per ordine di importanza, è Marco Melandri, che in esclusiva ci ha confessato di puntare forte su questa seconda parte di stagione, dove vorrebbe aggiungere altre vittorie al suo palmares. I test svolti dal Team Aruba potrebbero dare una grossa mano, sia al rider italiano, sia a Chaz Davies, anche perchè i riscontri sono stati positivi da entrambe le parti.

Alle spalle di questi quattro, attenzione ai due Yamaha e a Xavi Fores, che spesso si sta mettendo in luce in questa stagione. In casa Yamaha, invece, Alex Lowes vuole rifarsi dopo la caduta di Misano e le due gare-no di Laguna Seca, mentre Van der Mark cerca ancora una volta, il lampo che potrebbe equivalere al salto di qualità definitivo. Forès, dal canto suo, vuole dimostrare di poter tenere il passo dei primi.

Attenzione, poi, alle BMW del Team Althea, che avranno in squadra il pilota di casa, Markus Reiterberger, a cui si aggiunge Jordi Torres che prima della pausa sembrava in forma e potrebbe giocarsi anche il podio. Infine, occhi sulla Honda, poichè sembra che Ten Kate abbia trovato il sostituto di Nicky Hayden da mettere in sella alla CBR1000. Dopo alcuni mesi di pausa, ritornerà a calcare le scene del mondiale SBK Davide Giugliano.

Per quel che riguarda il tricolore, poi, fari su Lorenzo Savadori e sull'Aprilia, che a Laguna Seca è sembrata in ripresa.

ORARI TV - Il Gran Premio di Germania sarà trasmesso, come sempre, dai canali Mediaset, Italia Due e Italia 1, a cui si aggiunge Eurosport.

Venerdì 18 Agosto:

9.45-10.45 FP1 WorldSBK

14.30-15.30 FP2 WorldSBK

Sabato 19 Agosto:

8.45-9.10 FP3 WorldSBK

10.30-11 SSP WorldSBK

13.00 Gara1 WorldSBK

Domenica 20 Agosto:

9.30-9.45 Warm-UP WorldSBK

13.00 Gara2 WorldSBK