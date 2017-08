WorldSBK - Aria positiva in casa Yamaha, Lowes rinnova

WorldSBK - Aria positiva in casa Yamaha, intanto Lowes rinnova - Source: Mirco Lazzari gp/Getty Images Europe

Forte della bella vittoria alla 8h di Suzuka, Alex Lowes si avvicina al Gran Premio di Germania con il rinnovo del contratto in tasca. La Yamaha ha annunciato, in questi giorni, il prolungamento dell'accordo con il talentuoso pilota britannico, giunto ad Iwata nel 2016 ed in grande crescita in questo 2017. Lowes è 5° nel mondiale, primo alle spalle dei centauri di Ducati e Kawasaki, ha centrato due ottimi podi consecutivi, tra Misano e Donington, ed in più, durante la pausa, ha contribuito alla vittoria del team Yamaha alla 8h di Suzuka, nella quale aveva già trionfato nel 2016. Al suo fianco, anche per il prossimo anno, ci sarà Michael Van der Mark, sbarcato quest'anno in Yamaha ed in ascesa dopo un avvio complicato.

Andrea Dosoli, project manager di Yamaha Motor Europe, è davvero soddisfattto per l'accordo e spiega: "Siamo veramente lieti di confermare entrambi i piloti per la prossima stagione. Il progetto va nella giusta direzione e passo dopo passo stiamo chiudendo il gap nei confronti dei migliori. Essere in grado di contare sugli stessi piloti è fondamentale per un ulteriore sviluppo, in quanto la continuità è un fattore chiave nel motorsport, quindi siamo felici che Alex abbia deciso di prolungare il suo accordo per un'altra stagione"

Anche Lowes è davvero felice per il rinnovo, con un team in cui si sente a casa e con cui vuole dimostrare tutto il suo potenziale: "Sono veramente felice di continuare con la Yamaha nel 2018. Mi sento parte della famiglia e quest'anno credo di aver fatto un passo avanti rispetto alla scorsa stagione. Voglio continuare a migliorare per portare la R1 nelle posizioni che le appartengono: questo è il mio obiettivo e la mia missione. Voglio inoltre ringraziare Yamaha Motor Europe e tutta la squadra per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Non vedo l'ora di ripagarle con i risultati!"

Dopo il rinnovo, però, è tempo di pensare alla pista e ad attendere il centauro britannico c'è il Lausitzring. Lowes è felice, perchè tornerà in pista dopo una lunghissima pausa, interrotta soltanto dalla 8h di Suzuka e da qualche test privato: “Dopo qualche settimana lontano dal mondiale SBK non vedo l’ora di correre al Lausitzring! In questa pausa estiva abbiamo conquistato la vittoria alla 8 Ore di Suzuka e abbiamo svolto un test molto positivo ad Almeria. Sono contento di aver rinnovato il contratto con il team per il 2018 e spero che possiamo concludere la stagione nel miglior modo possibile. Il mio obiettivo è quello di ottenere solide prestazioni per il resto del 2017 e proveremo a ridurre il divario dai nostri avversari. Quella del Lausitzring è un pista particolare, ci sono varie buche ed è molto tecnica. L’intero team sta lavorando duramente e non hanno davvero avuto una ‘pausa estiva’ quindi li ringrazio e non vedo l'ora di tornare in pista!”

Anche Michael Van der Mark, trionfatore a Suzuka con Lowes, non sta più nella pelle. L'olandese intende confermare la recente crescita. A Misano ha condotto a lungo la contesa, prima di essere tradito dal degrado delle gomme sotto la sua R1: "Non vedo l’ora di tornare in pista al Lausitzring! È stata impegnativa per noi la pausa estiva, ma vincere a Suzuka con Yamaha è stato incredibile! In più abbiamo avuto un test molto positivo ad Almeria la scorsa settimana, quindi sono entusiasta di tornare all’azione in Germania. Sono contento che il mio compagno di squadra abbia rinnovato il contratto per la prossima stagione, il che significa che condivideremo ancora per un anno il box! Il Lausitzring è un tipo di circuito particolare, diverso dagli altri, e sarà interessante vedere come saranno le prestazioni dellla R1 e poi metteremo insieme tutto il duro lavoro svolto durante l’estate. Ad Almeria abbiamo provato alcuni nuovi aggiornamenti e speriamo che ci permettano di lottare con i nostri rivali per il resto della stagione”.