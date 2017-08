GP Germania: Sykes, compleanno con pole al Lausitzring

A Lausitzring, per il GP di Germania, la Superbike è scesa in pista per la Superpole. Tempo incerto per i due turni che hanno deciso la griglia di partenza di Gara1, con varie nuvole minacciose sopra al circuito e una temperatura di 17 gradi nell'aria e 23 sull'asfalto Cambio di pilota al Team Pedercini, via Alex De Angelis, arriva Riccardo Russo.

Tutto è cominciato con la SP1, che ha decretato che i due piloti che hanno dovuto raggiungere i migliori 10 in SP2 sono stati Van der Mark e Forés. SP2 che ha visto inizialmente primeggiare Laverty e Melandri, ma che negli ultimi minuti in cerca della pole ha visto molti protagonisti, tra cui il nostro Lorenzo Savadori, terzo dietro alle due Kawasaki ufficiali di Tom Sykes (che oggi compie gli anni) e Jonathan Rea. Quarta la Ducati di Marco Melandri, quinto Jordi Torres, sesto Chaz Davies, settimo Alex Lowes e ottavo Eugene Laverty. Chiudono la top 10 Camier e Reiterberger.

Appuntamento alle 13 con Gara1, che ci regalerà come al solito uno spettacolo incredibile!