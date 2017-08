WorldSBK, Gp di Germania - Davies domina anche in Gara2

Chaz Davies completa la doppietta e trionfa in Gara2 del Gran Premio di Germania, anticipando sul traguardo Jonathan Rea e Marco Melandri. Il centauro della Ducati vola e rimonta dalla nona piazza, da cui era scattato dopo la vittoria di ieri. Risalito durante la gara a suon di duelli e sorpassi, chiude al 2°posto Jonathan Rea, che si è piegato al solo Davies, inarrivabile al Lausitzring. Terzo è Melandri, scattato dalla pole, che ha provato a resistere in tutti i modi a Rea e Davies ma nel finale ha mollato a causa del cedimento delle gomme.

Molto distante dai primi 3, chiude ai piedi del podio, Tom Sykes, che è rimasto imbottigliato nel traffico dei piloti in lotta per il 4° posto. Ancora una gran gara per Alex Lowes il quale chiude negli scarichi di Sykes, seguito da Camier e Savadori. Torres e Reiterberg, 8° e 9°, riscattano il week-end di casa della Bmw, chiudendo davanti a Xavi Fores.

LA GARA- Al via Melandri mantiene la pole, infilando la prima curva davanti a Fores e Savadori. Dalla terza fila grandissima partenza al fulmicotone di Davies e Rea, che si danno battaglia già dalla prima curva, con Rea 4° e Chaz alle sue spalle. Bastano pochi giri e davanti si forma il trio Melandri-Rea-Davies, con il campione del Mondo stretto nella morsa dei due piloti del team Aruba.

Alle loro spalle perde posizioni Fores, mentre Savadori prova a difendersi da Camier e Sykes, con Laverty e Lowes pronti ad infilarsi in ogni buco. Ma bastano 5 giri a Jonny Rea per attaccare Melandri, con una staccata che non dà possibilità di risposta all'italiano, che si accoda, seguito da Davies, il quale resta negli scarichi del duo di testa. Passano tre giri e, all'ottavo, Davies infila Melandri, passando in uno spazio ristretto e disegnando la curva come un compasso. Ora il duello è tutto britannico, con Rea davanti e Davies a seguirlo, con Melandri pronto ad approfittare di ogni ruotata.

Ai piedi del podio, Savadori e Camier si scambiano la posizione, fino a che non è Sykes ad infilarsi su entrambi, al 13° giro. Intanto, all'undicesimo giro, Davies passa su Rea e prova a scappare via, mentre il rider della Kawasaki è sotto la pressione di Melandri, che vuole regalare alla Ducati la doppietta. A 6 giri dalla fine, Camier supera Savadori e ci prova anche Lowes, che infila l'italiano il giro successivo. Intanto, la direzione gara, espone la bandiera bianca con la Croce di Sant'Andrea, che indica il rischio pioggia, ma non succede nulla e così, Davies taglia il traguardo, trionfando davanti a Rea e Melandri. Sykes chiude 4°, mentre Lowes proprio nel finale salta Camier e si prende il 5° posto. Camier chiude in sesta posizione, segue Savadori settimo davanti a Torres e Reiterberger. Completa la top ten Xavi Fores. Mentre va out Laverty, caduto al nono giro.