Sbk, Magny-Cours: in pole c'è Rea

Piove a Magny Cours nel sabato del weekend della Superbike. Jonathan Rea si classifica primo e conquista la Superpole davanti ad un ottimo Mercado e a Tom Sykes. Per Rea questa è la terza pole a Magny Cours, e va così ad eguagliare Sykes.

Gli spettatori sugli spalti hanno gli ombrelli aperti quando i piloti iniziano a sfidarsi nella SP1. In questi 15 minuti decidono i due più rapidi che si uniranno ai migliori 10 a caccia della pole. In questo caso i migliori sono stati Mercado e Giugliano.

Nella SP2 guadagnano la prima fila i due campioni della Kawasaki: Rea il primo e Sykes il terzo, mentre in mezzo ai due c’è l’Aprilia di Mercado. Quarto posto per Fores, quinto per Lowes e sesto per Giugliano. Solamente settimo Davies, rimasto per una buona parte del turno in cima alla classifica, mentre il compagno di squadra Melandri chiude al dodicesimo posto, in crisi tra cadute e scivolate.

Ci aspetta una Gara1 sul bagnato, appuntamento alle 13!