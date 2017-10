WSBK, Gp di Spagna - Il circus si sposta a Jerez: orari e presentazione Fonte: WSBK

Dopo il trionfo di Jonathan Rea a Magny-Cours, la Superbike torna in pista per gli ultimi due appuntamenti della stagione. Penultima tappa, ultima europea, la Spagna, in quel di Jerez, dove il campione del Mondo dovrà sfatare il mito che non lo ha mai visto vincitore sulla pista dove, due anni fa, si laureò iridato per la prima volta. "Jonny" correrà certamente con meno pressioni, ma se il mondiale è ormai andato, l'attenzione si sposta sul duello per la piazza d'onore, tra Chaz Davies e Tom Sykes, mai realmente in grado di lottare con il cannibale nordirlandese e costretti ad accontentarsi delle briciole lasciate dal tri-Campione del Mondo.

IL TRACCIATO - Il circuito di Jerez de la Frontera è uno dei tanti tracciati situati in Spagna. Si trova nei pressi di Cadice, a pochi km dall’omonima cittadina di Jerez, ed è stato inaugurato nel 1985. Al momento della consegna, il circuito misurava 4.218 metri, con pista larga 11 metri. Nel 1992 vennero fatti alcuni lavori per renderlo più veloce con la modifica della curva Sito Pons a cui seguì, nel 1994, l'inserimento della chicane Senna, portando la lunghezza del tracciato a 4.428 metri. Nel 2003 è stata allungata la corsia d'uscita box che ora termina alla curva Expo '92, mentre nel 2009 sono state asfaltate le vie di fuga delle curve Expo '92, Michelin, Dry Sac e Ducados. Abbandonato dalla Formula 1 nel 1997, è rimasto sede dei Gp di Spagna della Superbike e del motomondiale.

FAVORITI - Vincitore negli ultimi due anni, Chaz Davies sembra il più adatto a poter portare a casa la vittoria nel Gp spagnolo, dove in molti si aspettano un suo squillo. Sicuramente non saranno d'accordo i due alfieri Kawasaki, con Jonathan Rea che, vinto il terzo iride, vorrà apporre il suo sigillo anche sul circuito andaluso, unico sul quale non ha mai trionfato. Ovviamente, come Rea, anche Tom Sykes non vorrà lasciare vita facile a Davies, con cui lotta per il titolo di vice-Campione del Mondo.

Si potrebbe unire alla lotta per il successo anche Marco Melandri, che in questo finale di stagione vorrà centrare un altro GP dopo quello, ormai lontano, di Misano. Jerez e Doha gli susciteranno bei ricordi e difficilmente il romagnolo si tirerà indietro se ci sarà battaglia. Si fa sempre più interessante il duello tra la Mv Augusta di Leon Camier e le due Yamaha di Alex Lowes e Michael Van der Mark, capaci di salire entrambi sul podio di Magny-Cours, anche grazie all'ennesimo ritiro del centauro britannico. La Mv si è mostrata competitiva, ma povera in quanto ad affidabilità, mentre la Yamaha sembra più completa e, nonostante non riesca ancora a tenere il passo di Ducati e Kawasaki, può dire la sua.

Molto sfortunata, ma capace di giocarsi le posizioni che contano anche l'Aprilia, con Eugene Laverty e Lorenzo Savadori. Laverty, dopo il buon week-end di Portimao, è stato colpito dalla malasorte a Magny-Cours, dove il povero Savadori è stato tradito dalla RSV4 all'ultimo giro, mentre era quinto e, dunque, non sembra difficile attendersi una rivalsa Aprilia a Jerez.

Attenzione ai piloti di casa, come Xavi Fores e Jordi Torres, apparsi in crescita in Francia, con lo spagnolo della Ducati che farà di tutto per convincere il Team Barni a tenerlo - come sembra dalle ultime notizie - nonostante la concorrenza di Michael Rinaldi, che sembra pronto comunque a salire a bordo di una Panigale clienti.

NOVITÀ - Nelle ultime settimane si sono susseguite svariate novità, soprattutto a livello di mercato. Dopo la Francia, a sorpresa, Ernesto Marinelli ha deciso di lasciare la Ducati al termine della stagione 2017. Al contempo, Leon Camier ha deciso di abbandonare Mv e saltare a bordo di una Fireblade CBR del Team Red Bull Ten Kate per la stagione 2018. Il team italiano, intanto, non ha annunciato il sostituto, che potrebbe essere proclamato nelle ultime due gare o al termine della stagione. Infine, l'ex iridato Sylvain Guintoli, dopo aver abbandonato il progetto BSB, ha deciso di rimettersi in gioco e ha firmato con il Puccetti Racing Team per le ultime due gare del mondiale.

ORARI TV - Come sempre la SBK sarà trasmessa in diretta su Eurosport e Mediaset Italia2, mentre su Italia1 andranno in diretta le due gare

Venerdì 20 Ottobre

945-10.45 - FP1

14.30-15.30 FP2

Sabato 21 Ottobre

8.45-9.10 - FP3

10.30-11.10 - Superpole

13.00 - Gara1

Domenica 22 Ottobre

13.00 - Gara2