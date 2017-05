Eurovision Song Contest - la finale LIVE - Gabbani all'assalto di Kiev

E' arrivato anche quest'anno uno dei momenti più attesi dagli appassionati di musica (e non solo), la finale dell'Eurovision Song Contest è da sempre un appuntamento fisso, da alcuni anni soprattutto sui social, nonostante la dimensione europea dell'evento abbia sempre messo un po' da parte l'Italia, il cui pubblico non ha mai manifestato lo stesso interesse di altri paesi nei confronti della manifestazione. Negli ultimi anni le cose stanno un po' cambiando, complice il ritorno dell'Italia avvenuto nel 2011 dopo 14 anni di auto-esclusione.

La RAI quest'anno gioca la carta Francesco Gabbani, fresco vincitore del Festival di Sanremo con la sorprendente Occidentali's Karma, divenuto ormai un tormentone in tutta Europa e considerata la principale favorita per la vittoria finale. Anche due anni fa ci siamo presentati con il favore del pronostico (seppur non a questi livelli) ma i ragazzi de Il Volo si fermarono al terzo posto - penalizzati soprattutto dalle giurie - ottenendo comunque uno dei migliori risultati italiani nella storia recente.



La versione Eurovisiva di Occidentali's Karma, più corta rispetto all'originale

Eurovision Song Contest diretta LIVE

L'Italia, così come Francia, Regno Unito, Germania, Spagna (nazioni fondatrici) e Ucraina (paese ospitante) si è qualificata direttamente alla finale di stasera. Le due semifinali di Martedì e Giovedì hanno però rivelato però alcuni brani che potrebbero seriamente concorrere per la vittoria.

In particolare, ha sorpreso tutti la struggente interpretazione di Amar Pelos Dois del portoghese Salvador Sobral, che col passare del tempo sta guadagnando sempre più punti in vista della finale, e potrebbe essere quindi la sorpresa della serata. Attenzione ovviamente alla Svezia, che fin dall'annuncio del pezzo ha riscontrato il favore del pubblico con I Can't Go On, così come la francese Alma con Requiem.



L'esibizione di Sobral in semifinale

Si sono vistosamente abbassate invece le quotazioni di City Lights, cantata dalla belga Blanche. Il brano è stato per mesi considerato il principale favorito insieme a quello di Gabbani, ma la pessima esibizione delle prove generali e la non esaltante prova di Martedì rischiano di compromettere il risultato finale del Belgio. La giovane interprete (solo 17 anni) sta facendo fatica a reggere un palco così importante, e se anche stasera l'emozione dovesse influire in maniera vistosa sulla performance le chance di vittoria potrebbero ridursi al lumicino.

Altri brani da tenere d'occhio sono Verona, di Koit Toome e Laura per l'Estonia; Origo dell'ungherese Joci Papai (con alcune parti in lingua romanì, parlata dalle popolazioni rom) e Beautiful Mess del bulgaro Kristian Kostov. Attenzione anche alla Moldavia con Hey Mamma e alla Croazia con My Friend.

Eurofestival LIVE

L'Italia ha ottenuto due vittorie nella sua storia, la prima nel 1964 con Gigliola Cinquetti, che portò in tutta Europa il successo di Non ho l'età. Nel 1990 si è ripetuto Toto Cutugno, con Insieme 1992, scritta appositamente per celebrare l'Europa unita. Tra i piazzamenti degni di nota troviamo il terzo posto di Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu, il secondo posto ancora di Gigliola Cinquetti con Sì nel 1974 e il successivo podio di Wess e Dori Ghezzi con Era.

Arriviamo terzi nel 1987 con Gente di mare, cantata da Umberto Tozzi e Raf (con testo del grande Bigazzi), mentre nel '92 e nel '97 rispettivamente Mia Martini (con Rapsodia) e i Jalisse (con Fiumi di parole) si piazzano a ridosso del podio. Podio raggiunto nel 2011 da Raphael Gualazzi con Madness of love e - come detto - da Il Volo nel 2015 con Grande Amore.

Diretta Live Eurovision Song Contest Kiev

Stasera Francesco Gabbani canterà per nono, su 26 artisti, questo l'ordine completo di uscita: 1. Israele - 2. Polonia - 3. Bielorussia - 4. Austria - 5. Armenia - 6. Paesi Bassi - 7. Moldavia - 8. Ungheria - 9. Italia - 10. Danimarca - 11. Portogallo - 12. Azerbaigian - 13. Croazia - 14. Australia - 15. Grecia - 16. Spagna - 17. Norvegia - 18. Regno Unito - 19. Cipro - 20. Romania - 21. Germania - 22. Ucraina - 23. Belgio - 24. Svezia - 25. Bulgaria - 26. Francia