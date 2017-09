Festival di Sanremo - Sarà Claudio Baglioni il conduttore

Claudio Baglioni (spyit)

Si erano fatti i nomi più disparati fino a ieri, alcuni possibili e verosimili, altri frutto della semplice immaginazione di alcuni visionari. Ci ha pensato l'AGI (Agenzia Giornalistica Italiana) ha sgombrare il campo da tutte le indiscrezioni, dando la notizia che sarà Claudio Baglioni il presentatore - nonché direttore artistico - del Festival di Sanremo 2018. Finisce quindi dopo tre anni l'egemonia di Carlo Conti, che aveva chiaramente fatto capire di voler concludere qui - almeno per ora - la sua avventura al timone della manifestazione allo stesso tempo più seguita e contestata d'Italia.

Dovrebbe mancare soltanto la firma del contratto per ufficializzare il tutto, ma è ormai certo che sul palco del Teatro Ariston vedremo il noto cantautore romano, divenuto un simbolo degli anni '70 e '80 con il suo pop romantico e metropolitano, capace di raccontare i sogni e le disillusioni di una generazione travagliata e frustrata da una lotta politica di cui non si sentivano più partecipi. L'autore di Questo piccolo grande amore sarà affiancato ogni sera da una conduttrice diversa, riprendendo lo schema utilizzato da Carlo Conti nel 2016, anche se in quel caso si trattava della stessa Virginia Raffaele nei panni di un diverso personaggio ogni sera.

La kermesse canora si svolgerà dal 6 al 10 Febbraio 2018, con una settimana d'anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Questo per evitare sovrapposizioni con gli ottavi di finale di Champions League, previsti per il 13 e 14 Febbraio. Per Baglioni e tutto lo staff di Sanremo ci sarà un duro lavoro di preparazione da ora all'inizio della manifestazione: il cantautore, in quanto direttore artistico, sarà anche il principale artefice della scelta dei brani che parteciperanno. Un lavoro difficile, soprattutto per le polemiche che da sempre contornano la scelta degli artisti sanremesi, ma Baglioni è uno del mestiere, così come lo era Morandi, per cui saprà sicuramente come gestirsi.