Roland Garros 2017, il tabellone femminile: la parte alta

Si alza il sipario, il sorteggio svela il secondo Slam di stagione, introduce la terra parigina. Ultimi battiti di qualificazione, siamo alle porte del tabellone principale. Angelique Kerber, regina senza corona nella stagione corrente, guida il gruppo, prima testa di serie e riferimento della parte alta. Apre con la Makarova, non un approccio morbido, al secondo turno, poi, una Tsurenko in difficoltà dopo i fasti sul veloce. Possibile un terzo turno con Roberta Vinci, sorridente e concentrata in questi giorni. La campionessa olimpica Puig per valutare il momento di Roberta, alla seconda fermata Chirico o più probabilmente Ostapenko, temibile su questa superficie.

Petra Kvitova, 15° forza del torneo, al rientro dopo il misfatto del dicembre 2016 - ferita alla mano in casa - trova la Boserup, un ingresso morbido (2T con Rodina o qualificata), il sogno di raggiungere la Kerber per un quarto turno nobile, nel mezzo lo spettro Stosur, in palla a Strasburgo.

Svetlana Kuznetsova, sesta testa di serie e nel quarto della Kerber, gioca con la McHale, a ruota Dodin o Giorgi. Camila può esaltarsi, palcoscenico e avversaria di primo piano, il suo contesto perfetto. Prima, però, deve regolare la tennista di casa. In questa porzione, anche Caroline Wozniacki - probabile 4T con la Kuznetsova - la danese deve domare la Fourlis e prestare attenzione alla Bertens, semifinalista a Roma e protagonista a Norimberga.

Garbine Muguruza nobilita il secondo blocco della parte alta. Duello italo - spagnolo, l'eterna Schiavone, all'ultimo ballo parigino, ostacola l'incedere della nativa di Caracas. Dopo il confronto con la milanese, la Muguruza attende Kontaveit - temibile - o Niculescu. Terzo turno con la Putintseva. Prima del quarto con la Cibulkova, occorre sorvolare un'ultima tappa, quella con Mladenovic o Lucic. La francese bussa alla porta del torneo con la Brady, la Lucic sfida la Buyukakcay.

La citata Cibulkova apre con la specialista Arruabarrena, ma è dal terzo turno che il suo torneo entra nel vivo. Secondo classifica, incrocio con la Bacsinszky, finalmente in progresso di recente. Torribes ai nastri di partenza, poi Brengle o Goerges per l'elvetica. Il quarto turno, per la Cibulkova, è d'élite, perché all'orizzonte spiccano Venus Williams e Gavrilova. Venere duella con la Wang, la Gavrilova con la Mertens. Il terzo turno tra le due è tra i più attesi.

