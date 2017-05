Roland Garros 2017, il programma maschile di domenica: Thiem e Dimitrov illuminano Parigi -

Il primo incontro, a livello maschile, sul campo Centrale, vede protagonista Grigor Dimitrov, fiore all'occhiello della giornata inaugurale. Dopo una parentesi da primo della classe sul veloce, il bulgaro deve fronteggiare gli interrogativi in rosso. A Roma, eliminazione al primo turno per mano di Del Potro, una settimana di stacco e sedute di allenamento per rifinire la forma fisica e mentale. Gioca con Robert, battuto due volte a livello Challenger e fermato a Ginevra da Johnson. Lucas Pouille - 1T a Madrid e Roma - attende invece il connazionale Benneteau, ai nastri di partenza grazie ad una wild card.

Sul Suzanne Lenglen, Zeballos - semifinale a Barcellona con Nadal - incrocia Mannarino, bravo a qualificarsi per il tabellone principale nella capitale italiana, prima di arrendersi a Cuevas. Fari, poi, su Dominic Thiem, finalista a Barcellona e Madrid, tramortito a Roma da un Djokovic di lusso. L'austriaco è uno dei possibili favoriti per la vittoria finale, un'alternativa credibile ai soliti noti. Entra nel torneo con il bizzarro Tomic, talento intermittente, braccio da top-10, evidenti carenze a livello mentale.

Sull'1, Garcia Lopez - Muller e Trungelliti - Halys, sul 2, Bonzi - Medvedev e Robredo - Evans. Sul 3, Ramos Vinolas. La 19esima testa di serie duella con Copil. Dopo la finale a Monte-Carlo, periodo di calo per Ramos, giocatore comunque da seguire sui campi parigini. Il medesimo rettangolo accoglie la sfida tra il bombardiere Karlovic e Tsitsipas. Sul 14, Carreno Busta - titolo all'Estoril, poi male a Madrid e Roma - "pesca" Florian Mayer - discreta performance con Isner al Foro - mentre Haase lotta con de Minaur. Infine, sul 6, Taro Daniel - Janowicz e Sugita - Johnson, sul 7, Kukushkin - Sandgren e Bellucci - Lajovic.

Il programma

PHILIPPE CHATRIER COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Stephane Robert VS (11) Grigor Dimitrov

1ST RD (16) Lucas Pouille VS (WC) Julien Benneteau

SUZANNE LENGLEN COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Horacio Zeballos VS Adrian Mannarino

1ST RD (6) Dominic Thiem VS Bernard Tomic

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Guillermo Garcia-Lopez VS (26) Gilles Muller

1ST RD (Q) Marco Trungelliti VS (WC) Quentin Halys

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (WC) Benjamin Bonzi VS Daniil Medvedev

1ST RD (PR) Tommy Robredo VS Daniel Evans

COURT 3 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Marius Copil VS (19) Albert Ramos-Vinolas

1ST RD (23) Ivo Karlovic VS (Q) Stefanos Tsitsipas

COURT 14 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (20) Pablo Carreno Busta VS Florian Mayer

1ST RD Robin Haase VS (WC) Alex de Minaur

COURT 6 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Taro Daniel VS (PR) Jerzy Janowicz

1ST RD Yuichi Sugita VS (25) Steve Johnson

COURT 17 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Mikhail Kukushkin VS (WC) Tennys Sandgren

1ST RD Thomaz Bellucci VS Dusan Lajovic