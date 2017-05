Roland Garros 2017, il programma di domenica: subito Kerber e Kvitova, in campo anche Giorgi e Vinci

Nobile programma, al femminile, nella prima giornata del Roland Garros. Il Philippe Chatrier accoglie, in sequenza, Petra Kvitova ed Angelique Kerber. Rientro anticipato per la ceca, una lunga rincorsa dopo la ferita alla mano dello scorso dicembre. Il trionfo al WTA Elite, il match di Fed Cup con la Garcia e un lungo stop. Ora un sorriso radioso ad annunciare la discesa in campo. Affronta la Boserup, fuori a Strasburgo con la Puig. La Kerber, invece, respinta a Roma dalla Kontaveit, in precedenza costretta al ritiro a Madrid, chiede risposte al secondo slam di stagione, lei prima donna senza certezze.

Sul Suzanne Lenglen, altre due protagoniste, Venus Williams e Svetlana Kuznetsova. L'americana bussa alla porta di Parigi con Qiang Wang. Non esistono precedenti, Venere approda in Francia dopo il discreto percorso romano, KO ai quarti con la Muguruza. Per la russa, già semifinalista a Madrid, ma fermata a Roma dalla Gavrilova, debutto con la McHale. Precedenti datati, 2-1 per l'americana, la scorsa settimana in campo a Strasburgo (2T, sconfitta con la Suarez).

Sull'uno, Giorgi e Cibulkova. Camila - qualificazioni ed exploit con la Vesnina a Strasburgo - sfida la Dodin, stoppata a Norimberga dalla nipponica Doi. La Cibulkova - sorpresa dalla Makarova a Roma - gioca con la Arruabarrena, specialista della terra e finalista a Bogotà. Infine, fari su Roberta Vinci. Si prepara all'appuntamento da alcuni giorni. In difetto tra le mura di casa, insegue pronto riscatto. La Puig è la rivale di giornata, due vittorie in archivio per la tarantina.

