Roland Garros 2017 - Debutto vincente per la Kvitova, fuori Kerber e Vinci - Foto: Roland Garros - Twitter

Il sorriso di Petra Kvitova colora il Philippe Chatrier. Il pubblico segue, con evidente curiosità, l'incedere ceco. Applausi scroscianti, cenni di sostegno. La Kvitova sprigiona il suo entusiasmo, travolge la Boserup scaraventando sul rosso di Parigi rabbia e carattere. Nel parziale d'apertura, la Kvitova strappa subito il servizio alla rivale di giornata e difende la rottura che decide il set. Scatto secco anche ai blocchi del secondo, break e allungo. 63 62, con 31 vincenti a referto e bordate di dritto che stordiscono la malcapitata americana.

Una campionessa di ritorno, la Kvitova appunto, una in evidente stato di crisi. Dopo il KO prematuro a Roma, Angelique Kerber saluta il secondo slam di stagione all'esordio, battuta in due set dalla Makarova, Periodico 62, 25 errori della teutonica al termine. La prima testa di serie non riesce a concretizzare la mole di occasioni - 2/16 sulle palle break - e pallina alla mano è in costante difetto. Perde la battuta nel gioco d'avvio, con la Makarova che conferma il vantaggio. Al quinto game, poi, secondo passaggio a vuoto, 41 e parziale compromesso. Non cambia la sinfonia nei minuti successivi, 30 Makarova, preludio al secondo 62.

Lotta serrata tra Kuznetsova e McHale. La McHale ha la forza per replicare alla spallata russa, nel primo come nel secondo set. In situazione d'equilibrio, però, sul 55 e sul 44, non ha la giusta consistenza per fermare l'ascesa della tennista di San Pietroburgo. 75 64.

Si interrompe, bruscamente, anche il cammino di Roberta Vinci. Contro l'olimpionica Puig, la Vinci parte male, non riesce a costruire il suo gioco, a incastrare la portoricana nelle sue variazioni. Dopo il 63 Puig, la musica cambia, qualche problema fisico per la nativa di San Juan, una Vinci a braccio sciolto. 36, questa volta di stampo azzurro. Illusione che svanisce all'alba del terzo, quando la Puig torna in sella alla partita e chiude 6 giochi a 2.

Altri risultati:

Ostapenko - Chirico 46 63 62

Brengle - Goerges 16 63 1311

Bacsinszky - Torribes Tormo 61 62

Rogers - Erakovic 76(4) 64