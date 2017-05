Roland Garros, buon esordio per Thiem e Dimitrov

Dominic Thiem in azione al Roland Garros. © FFT

Ha preso il via oggi l'edizione 2017 del Roland Garros, secondo Slam stagionale, che si disputa sulla terra rossa di Parigi. Buona la prima agli Internazionali di Francia per i due uomini più attesi della giornata d'esordio, vale a dire Dominic Thiem e Grigor Dimitrov, rispettivamente teste di serie numero sei e undici del tabellone maschile. Tutto facile per l'austriaco, che demolisce l'australiano Bernard Tomic, a cui concede solo sei games in tre set. Successo senza patemi anche per il bulgaro, che sul Philippe Chatrier regola il giocatore di casa Stephane Robert.

Grigor Dimitrov in azione al Roland Garros. Fonte: © FFT

Tra le teste di serie, da segnalare l'uscita di scena del lussemburghese Gilles Muller, sconfitto dal terraiolo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. Spagna che può esultare anche per le vittorie di Albert Ramos-Vinolas, in rimonta sul qualificato romeno Marius Copil, e di Pablo Carreno Busta, già al secondo turno dopo aver battuto il veterano tedesco Florian Mayer. Non sbaglia nemmeno il bombardiere croato Ivo Karlovic, che fa fuori il giovane greco Stefanos Tsitsipas, mentre il russo Daniil Medvedev è costretto al ritiro contro il transalpino Bonzi. Rischia la prematura eliminazione, ma si salva in rimonta al quinto set il francese Lucas Pouille, numero sedici del seeding, costretto agli straordinari dal connazionale Benneteau. Al secondo turno anche l'olandese Robin Haase, che schianta il giovane australiano De Minaur e ora attende (verosimilmente) Rafa Nadal. I risultati della prima giornata del tabellone maschile del Roland Garros 2017:

Trungelliti - Halys 3-6 6-7(4) 7-6(2) 6-4 6-4

Garcia-Lopez - Muller (26) 7-6(7) 6-7(2) 6-2 6-2

Carreno Busta (20) - Mayer 6-4 6-2 6-2

Daniel - Janowicz 6-4 6-4 6-4

Robredo - Evans 5-7 6-4 6-3 6-1

Robert - Dimitrov (11) 2-6 3-6 4-6

Kukushkin - Sandgren 6-2 6-1 6-4

Haase - De Minaur 6-2 6-3 6-1

Thiem (6) - Tomic 6-4 6-0 6-2

Sugita - Johnson (25) 3-6 3-6 7-6(4) 4-2 sospesa per oscurità

Karlovic (23) - Tsitsipas 7-6(5) 7-5 6-4

Zeballos - Mannarino 7-5 6-3 6-4

Pouille (16) - Benneteau 7-6(6) 3-6 4-6 6-3 6-4

Bellucci - Lajovic 4-6 7-5 6-4 6-4

Bonzi - Medvevev 5-7 6-4 6-1 3-1

Copil - Ramos-Vinolas (19) 7-6(7) 1-6 4-6 2-6