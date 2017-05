Roland Garros 2017, il programma maschile di lunedì: Djokovic, Nadal e tanta Italia - Foto: Roland Garros - Twitter

Novak Djokovic e Rafael Nadal, Parigi spalanca le porte ai vecchi leoni. Nole inaugura il nuovo binomio tecnico con Agassi sul rosso di Francia, sfida, sul Philippe Chatrier, Marcel Granollers, battuto in tre occasioni sul veloce. Riparte, Djoko, dalla finale romana e da un mentore chiamato a risvegliarne l'anima. Rafa, invece, deve assimilare la prima, genuina battuta d'arresto sulla superficie. Messo all'angolo da Thiem nella capitale italiana, insegue l'ennesimo alloro nello slam preferito. Sul Suzanne Lenglen, incrocia la racchetta con Paire, sorpreso a Lione da Thompson. Esordio interessante.

A.Zverev - fresco di prime pagine dopo l'avvento agli Internazionali - gioca con Verdasco. A Madrid, 75 63 per il talento tedesco, attenzione però al tennis dello spagnolo. Banco di prova.

Sull'1, Simon - Basilashvili, Goffin attende Mathieu. I bombardieri Cilic e Raonic si ritrovano sul 2. Il primo affronta Gulbis, il secondo Darcis. Spicchio d'Italia. Sul 6, Bolelli - tre turni di qualificazione per guadagnarsi il main draw - punta Mahut. Un solo precedente, nel 2011, a Valencia, W in tre del tennista di casa, partita spalla a spalla. Sull'8, un Seppi in difetto da tempo, KO a Lione con il citato Basilashvili, duella con Giraldo. Tradizione positiva, due sigilli di Andreas in passato. Punto di ripartenza?

Sul 16, poi, doppia carta. Napolitano, contro pronostico, chiede strada a M.Zverev, finalista a Ginevra la scorsa settimana. Il maggiore dei fratelli Zverev, giocatore d'attacco, propenso all'offesa, è in un ottimo momento di forma. Fognini si batte con Tiafoe, di certo ostacolo più abbordabile. Per Tiafoe, successo ad Aix en Provence (Challenger), a seguire ritiro a Bordeaux. Favorito, ovviamente, Fognini, sublime con Murray al Foro, indecifrabile con A.Zverev. Medaglia a due facce, talento difficile da incastonare, ma è la miglior pietra a nostra disposizione.

Il programma

PHILIPPE CHATRIER COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Marcel Granollers VS (2) Novak Djokovic

1ST RD (9) Alexander Zverev VS Fernando Verdasco

SUZANNE LENGLEN COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Benoit Paire VS (4) Rafael Nadal

1ST RD (24) Richard Gasquet VS (Q) Arthur De Greef

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (31) Gilles Simon VS Nikoloz Basilashvili

1ST RD (Q) Paul-Henri Mathieu VS (10) David Goffin

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (5) Milos Raonic VS Steve Darcis

1ST RD (PR) Ernests Gulbis VS (7) Marin Cilic

COURT 3 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Aljaz Bedene VS Ryan Harrison

1ST RD Pierre-Hugues Herbert VS Jared Donaldson

COURT 14 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (14) Jack Sock VS Jiri Vesely

1ST RD (WC) Mathias Bourgue VS Borna Coric

COURT 6 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Simone Bolelli VS Nicolas Mahut

1ST RD (Q) Maxime Hamou VS (22) Pablo Cuevas

COURT 17 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (PR) John Millman VS (17) Roberto Bautista Agut

1ST RD (30) David Ferrer VS Donald Young

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Konstantin Kravchuk VS Federico Delbonis

COURT 5 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Viktor Troicki VS Evgeny Donskoy

1ST RD Rogerio Dutra Silva VS Mikhail Youzhny

COURT 8 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Santiago Giraldo VS Andreas Seppi

COURT 10 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Yen-Hsun Lu VS (Q) Sergiy Stakhovsky

1ST RD (Q) Teymuraz Gabashvili VS Victor Estrella Burgos

COURT 15 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (LL) Andrey Rublev VS Diego Schwartzman

1ST RD Damir Dzumhur VS Nicolas Kicker

COURT 16 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (32) Mischa Zverev VS (Q) Stefano Napolitano

1ST RD Frances Tiafoe VS (28) Fabio Fognini

COURT 18 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Joao Sousa VS Janko Tipsarevic

1ST RD Feliciano Lopez VS (Q) Bjorn Fratangelo