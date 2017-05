Roland Garros 2017, il programma femminile di lunedì: Muguruza - Schiavone, Errani - Doi sul 3 - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Il Philippe Chatrier ospita, quest'oggi, uno dei match più interessanti dell'intero quadro di primo turno. Francesca Schiavone, all'ultima recita parigina, affronta la quarta testa di serie del torneo, Garbine Muguruza. La spagnola parte, per classifica e status, favorita, ma diverse sono le variabili da considerare. La condizione fisica della Muguruza, costretta al ritiro a Roma, è un interrogativo, mentre la Schiavone - in stagione al titolo a Bogotà e in finale in Marocco - riesce ad esaltarsi in questo contesto e non ha sostanzialmente nulla da perdere. Il suo tennis di tocco e rincorsa, sacrificio e idee può oscurare la maggior potenza di stampo iberico.

Sara Errani, la seconda azzurra impegnata - ieri fuori Giorgi e Vinci - è invece sul 3 ed attende la nipponica Doi. Perfetta in sede di qualificazione, 63 60 alla Gibbs nell'ultimo impegno, Sarita punta il secondo turno, forte di una rivale non al top dopo il ritiro a Norimberga.

Kristina Mladenovic gioca sul centrale con la Brady, la Wozniacki, a Strasburgo fermata da alcuni problemi di carattere fisico, sul Suzanne Lenglen trova la Fourlis. Sul medesimo rettangolo, Zheng - Pliskova. La ceca, seconda forza del torneo, deve superare i suoi limiti sul rosso. Mai oltre i quarti in stagione, a Roma, però, qualche significativo passo avanti, resa al cospetto di una Svitolina versione extra-lusso.

Da sottolineare, infine, sul 2, la presenza di Kiki Bertens. Assolo a Norimberga, candidatura parigina. Sul suo cammino, la sfortunata Tomljanovic, fuori nello stesso torneo tedesco per mano della Flipkens. Un solo incontro post Miami per la croata, martoriata dalla malasorte in carriera.

Il programma

Philippe-Chatrier Court

Garbiñe Muguruza (ESP) [4] vs Francesca Schiavone (ITA)

After Men's Singles

Jennifer Brady (USA) vs Kristina Mladenovic (FRA) [13]

Suzanne-Lenglen Court

Caroline Wozniacki (DEN) [11] vs Jaimee Fourlis (AUS)

After Men's Singles

Saisai Zheng (CHN) vs Karolina Pliskova (CZE) [2]

Court 1

After two Men's Singles

Samantha Stosur (AUS) [23] vs Kristina Kucova (SVK)

Irina Khromacheva (RUS) vs Pauline Parmentier (FRA)

Court 2

After Men's Singles

Ajla Tomljanovic (AUS) vs Kiki Bertens (NED) [18]

After Men's Singles

Alizé Lim (FRA) vs Magda Linette (POL)

Court 3

After Men's Singles

Elise Mertens (BEL) vs Daria Gavrilova (AUS) [24]

Sara Errani (ITA) vs Misaki Doi (JPN)

Court 4

Anett Kontaveit (EST) vs Monica Niculescu (ROU)

Catherine Bellis (USA) vs Quirine Lemoine (NED)

After Men's Singles

Varvara Lepchenko (USA) vs Andrea Petkovic (GER)

Court 5

After two Men's Singles

Lauren Davis (USA) [25] vs Carina Witthoeft (GER)

Court 6

Myrtille Georges (FRA) vs Yulia Putintseva (KAZ) [27]

After 3 Men's Singles



Elena Vesnina (RUS) [14] vs Beatriz Haddad Maia (BRA)

Court 8

Jelena Jankovic (SRB) vs Richel Hogenkamp (NED)

Johanna Larsson (SWE) vs Natalia Vikhlyantseva (RUS)

After Men's Singles

Mariana Duque-Marino (COL) vs Irina-Camelia Begu (ROU)

Court 10

After Men's Singles

Danka Kovinic (MNE) vs Ana Konjuh (CRO) [29]

Court 14

After two Men's Singles

Kirsten Flipkens (BEL) vs Mandy Minella (LUX)

Magdalena Rybarikova (SVK) vs Coco Vandeweghe (USA) [19]

Court 15

After Men's Singles

Ekaterina Alexandrova (RUS) vs Katerina Siniakova (CZE)

Court 16

Shuai Zhang (CHN) [32] vs Donna Vekic (CRO)

After Men's Singles

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) [16] vs Patricia Maria Tig (ROU)

Court 17

After Men's Singles

Francoise Abanda (CAN) vs Tessah Andrianjafitrimo (FRA)

After Men's Singles

Veronica Cepede Royg (PAR) vs Lucie Safarova (CZE

Court 18

Ons Jabeur (TUN) vs Ana Bogdan (ROU)