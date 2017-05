Roland Garros 2017 - Muguruza batte Schiavone, avanza la Wozniacki - Foto: Roland Garros - Twitter

Termina al primo turno l'avventura parigina di Francesca Schiavone. L'ostacolo Muguruza si rivela insormontabile e la leonessa milanese saluta la scena al termine di due set di indirizzo spagnolo, ma con lampi di classe tricolore. L'avvio è di marca Muguruza, doppio break e repentino 30, con la Schiavone in costante affanno sulle bordate della quarta testa di serie. Francesca recupera una rottura e si avvicina sul 32, è l'ultimo battito italiano, perché il terzo break - a 0 - certifica l'allungo della Muguruza, è il preludio al 62. Il secondo parziale segue la falsariga del primo, con Garbine arrembante in risposta. 20 e prima spallata, ma la Schiavone ha una reazione immediata, colleziona tre giochi e mette la testa avanti. Si procede in equilibrio fino all'ottavo gioco. Sul 44, la Schiavone, pallina alla mano, perde il dritto e spiana la strada alla Muguruza. 54 e naturale 64 a seguire.

Primo punto anche per Caroline Wozniacki. La danese, fin qui deludente su terra, costretta al ritiro a Madrid, supera in tre set l'australiana Fourlis, assorbendo un passaggio a vuoto nel secondo. 64 36 62 il punteggio conclusivo. Inizia con un successo l'avventura di Kiki Bertens, possibile mina vagante del torneo francese. L'olandese, reduce dal titolo a Norimberga, inciampa nelle battute d'esordio, consegnando il set alla croata Tomljanovic. Dal secondo non c'è partita, periodico 61 e Bertens al turno successivo. La Kontaveit spezza la resistenza della Niculescu. C'è match fino al 55 del primo set, con le due che non riescono a spezzare l'inerzia, l'estone ha però le carte giuste per colorare il tramonto del parziale e di fatto mettere la firma sull'incontro. La Niculescu crolla infatti pochi minuti dopo. 75 61.

Altri risultati

Bellis - Lemoine 63 36 61

Putintseva - Georges 63 60

Hogenkamp - Jankovic 62 75

Larsson - Vikhlyantseva 64 64

Zhang - Vekic 75 64

Jabeur - Bogdan 63 64