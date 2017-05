Roland Garros 2017, debutto vincente per Karolina Pliskova - Foto: Roland Garros - Twitter

Debutto vincente per Karolina Pliskova. La ceca, seconda forza del torneo e principale interprete della parte bassa del tabellone, si libera di Saisai Zheng in due parziali. 75 62, con il match che prende un indirizzo preciso al tramonto del primo set, quando la Pliskova recupera ad un passo dal baratro ed approfitta del passaggio a vuoto della tennista asiatica. Meno problemi nel secondo, con la ceca che gioca costantemente meglio i punti pesanti. Importante, dopo una tribolata stagione in rosso, iniziare nel migliore dei modi la campagna di Parigi.

La Pliskova si guadagna, da subito, un buon vantaggio. Break all'alba del match e 20, con la Zheng che concede qualcosa pallina alla mano. Doppio fallo, sbavatura di dritto ed apertura per la fuga ceca. La Zheng ha però un immediato ritorno, impatta a quota a due e si mantiene sulla lunghezza d'onda della fuoriclasse di Louny, è anzi sua la prima offensiva reale. Arriva un altro break, la Zheng sul 54 ha l'occasione di servire per il set. Si inceppa il suo tennis spesso divertente, tre errori consecutivi consentono alla Pliskova di trovare un appiglio per rientrare. La ceca, cinica, chiude e piazza una serie di tre giochi che in sostanza spezza l'equilibrio.

Un passante di dritto in corsa, incrociato, accende il secondo set ed è della Pliskova. Un colpo che spiana la strada al 20, con un secondo dritto, da metà campo, a sigillare il game. La Zheng, nuovamente, sfrutta il suo repertorio, propone una splendida smorzata, non letta dalla Pliskova, e trasforma l'opportunità. 21 e poi 22, con la cinese che cancella un'occasione di rottura. Nel sesto gioco, però, altro squillo Pliskova. 42 e 52, con la conferma in battuta. L'epilogo una manciata di secondi dopo. Dal 30-30, due gratuiti della Zheng, la Pliskova può alzare le braccia al cielo. 62.

Pliskova - Zheng 75 62