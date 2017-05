Roland Garros, vincono Djokovic e Goffin. Ok anche Raonic e Cilic

Novak Djokovic. Fonte. Roland Garros/Twitter

Nella seconda giornata del Roland Garros edizione 2017, secondo Slam stagionale in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi, ecco il debutto del numero due al mondo Novak Djokovic. Il serbo, inserito nella parte del bassa del tabellone, la stessa di altri favoriti come Nadal e Thiem, vince alla prima, pur senza convincere, contro il catalano Marcel Granollers sul campo centrale Philippe Chatrier. Al secondo turno anche il belga David Goffin, che rifila un periodico 6-2 al francese Paul-Henri Mathieu. Non sbaglia all'esordio nemmeno il canadese Milos Raonic, che spazza via il belga Steve Darcis, esattamente come il croato Marin Cilic, abile a evitare le insidie di un primo turno contro una scheggia impazzita come il lettone Ernests Gulbis.

Milos Raonic oggi a Parigi. Fonte: Roland Garros/Twitter

Tra le teste di serie, da segnalare la vittoria in quattro set del terraiolo spagnolo Roberto Bautista Agut (sull'australiano Millman), e quella dello statunitense Steve Jonhson, che, nel proseguimento del match interrotto ieri sera per oscurità, la spunta al quinto contro il giapponese Sugita. Vincono l'uruguaiano Pablo Cuevas e l'idolo di casa Richard Gasquet, all'esordio rispettivamente contro il francese Hamou e il belga De Greef. Fuori invece un altro statunitense, Jack Sock, numero quattordici del tabellone parigino, eliminato dal ceco Vesely. Out anche il transalpino Gilles Simon, sorpreso dal caldissimo georgiano Nikoloz Basilashvili. Avanti, tra gli altri, il croato Borna Coric e l'argentino Diego Schwartzman. In chiusura di programma, viene sospeso per oscurità, sullo score di un set pari, il match più atteso del giorno, tra Alexander Zverev e Fernando Verdasco. I risultati di oggi al Roland Garros:

A. Zverev (9) - Verdasco 4-6 6-3 interrotto per oscurità

Herbert - Donaldson 6-4 7-6(5) 6-4

Dzumhur - Kicker 3-6 6-2 3-6 4-6

Hamou - Cuevas (22) 3-6 2-6 4-6

Giraldo - Seppi 6-4 1-6 2-6 2-6

Tiafoe - Fognini (28) 4-6 3-6 6-3 6-1 0-6

Gasquet (24) - De Greef 6-2 3-6 6-1 6-3

Gabashvili - Estrella Burgos 7-6(9) 6-2 6-7(3) 3-6 2-6

Ferrer (30) - Young 5-7 6-3 4-6 6-3 13-11

Lopez - Fratangelo 6-4 7-6(4) 6-3

Kravchuk - Delbonis 6-4 6-4 7-6(6)

Gulbis - Cilic (7) 3-6 3-6 3-6

Raonic (5) - Gulbis 6-3 6-4 6-2

Dutra Silva - Youzhny 4-6 7-6(5) 2-6 7-6(4) 6-2

Sock (14) - Vesely 5-7 5-7 3-6

Bedene - Harrison 6-4 6-0 3-6 6-1

Millman - Bautista Agut (17) 2-6 2-6 6-0 1-6

Simon (31) - Basilashvili 6-1 2-6 4-6 1-6

Troicki - Donskoy 7-6(4) 6-4 6-0

Paire - Nadal (4) 1-6 4-6 1-6

Bolelli - Mahut 6-4 6-2 6-2

Bourgue - Coric 6-7(5) 3-6 2-6

Sugita - Johnson (25) 3-6 3-6 7-6(4) 7-6(3) 3-6

Lu - Stakhovsky 3-6 4-6 6-7(4)

Mathieu - Goffin (10) 2-6 2-6 2-6

M. Zverev (32) - Napolitano 6-4 5-7 2-6 2-6

Rublev - Schwartzman 6-0 4-6 2-6 7-6(3) 7-9

Sousa - Tipsarevic 4-6 7-6(3) 6-2 6-2

Granollers - Djokovic 3-6 4-6 2-6