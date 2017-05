Google Plus

Roland Garros 2017, il programma maschile di martedì: Murray sul Centrale, Lorenzi sul 4 - Source: Gareth Copley/Getty Images Europe

Ieri, battiti di tennis, Nadal e Djokovic, affermazioni attese, riscontri importanti. La condizione è buona, protagonisti in rosso. Oggi, il n.1, almeno sulla carta. Andy Murray - battuto a Roma - apre la campagna parigina, sulla sua strada il russo Kuznetsov, semifinalista a Ginevra. Nei giorni scorsi, qualche interrogativo, sedute di allenamento senza risposte, malumore visibile. Favorito, Murray, parola al campo. Secondo match maschile sul Centrale, prima si estingue la lotta tra A.Zverev e Verdasco.

Tsonga - titolo a Lione - affronta lo specialista Olivo, nel medesimo torneo messo in scacco da Khachanov all'esordio. Sul Suzanne Lenglen, Wawrinka - terza testa di serie, signore a Ginevra nell'appuntamento di casa - attende Kovalik, costretto qui al labirinto di qualificazione. Con Gombos l'ultimo sigillo per approdare al main draw. Monfils incrocia, invece, l'istrionico Brown.

Sull'1, Nishikori - qualche rischio a Ginevra con Anderson a livello di quarti, la resa alla fermata successiva con M.Zverev - duella con Kokkinakis, genietto di ritorno a Lione - sconfitta con Istomin - dopo un lungo stop. Berdych - Struff ad ultimare il programma su questo rettangolo. Sul 2, da seguire Kohlschreiber - Kyrgios, sul 3 i colossi Querrey ed Isner. Circoletto rosso sull'incontro che oppone Querrey e Chung, protagonista della stagione su terra. Isner trova un più accomodante Thompson.

Del Potro - a Lione qualche problema fisico e un passo falso con Elias, al secondo turno - bussa alla porta di Francia con Pella, finalista a Monaco, qualificato al tabellone principale e pericoloso in questo contesto. Sul 4, l'unico azzurro di giornata, Paolo Lorenzi. Buone cose su una superficie che esalta la sua anima guerriera, a Ginevra battuta d'arresto con un Anderson tirato a lucido, è in vantaggio, almeno al via, con Berankis.

Il programma

PHILIPPE CHATRIER COURT

1ST RD (9) Alexander Zverev VS Fernando Verdasco

1ST RD (1) Andy Murray VS Andrey Kuznetsov

1ST RD (12) Jo-Wilfried Tsonga VS Renzo Olivo

SUZANNE LENGLEN COURT

1ST RD (3) Stan Wawrinka VS (Q) Jozef Kovalik

1ST RD Dustin Brown VS (15) Gael Monfils

COURT 1

1ST RD (PR) Thanasi Kokkinakis VS (8) Kei Nishikori

1ST RD Jan-Lennard Struff VS (13) Tomas Berdych

COURT 2

1ST RD Philipp Kohlschreiber VS (18) Nick Kyrgios

1ST RD Radu Albot VS Jeremy Chardy

COURT 3

1ST RD (27) Sam Querrey VS Hyeon Chung

1ST RD (21) John Isner VS Jordan Thompson

COURT 14

1ST RD (WC) Laurent Lokoli VS Martin Klizan

1ST RD Kyle Edmund VS Gastao Elias

COURT 6

1ST RD (Q) Guido Pella VS (29) Juan Martin del Potro

1ST RD Marcos Baghdatis VS Nicolas Almagro

COURT 17

1ST RD Thiago Monteiro VS (WC) Alexandre Muller

COURT 4

1ST RD Paolo Lorenzi VS (PR) Ricardas Berankis

COURT 5

1ST RD Karen Khachanov VS (Q) Nicolas Jarry

COURT 8

1ST RD Ernesto Escobedo VS Denis Istomin

COURT 10

1ST RD Alexandr Dolgopolov VS Carlos Berlocq

COURT 16

1ST RD Kevin Anderson VS Malek Jaziri