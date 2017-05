Roland Garros, Murray e Nishikori avanti senza brillare. Verdasco elimina Zverev, ok Wawrinka

Alexander Zverev, eliminato oggi da Fernando Verdasco. Fonte: RolandGarros/Twitter

E' l'eliminazione al primo turno di Alexander Zverev la notizia del giorno al Roland Garros di Parigi. Il ventenne tedesco, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia e testa di serie numero nove del seeding, è infatti subito out nel secondo Slam stagionale, il primo su terra rossa. Suo giustiziere, il mancino Fernando Verdasco, in un match interrotto ieri sera per oscurità, proseguito oggi, che ha visto prevalere lo spagnolo in quattro set. Avanzano al secondo turno, ancorchè senza incantare, il numero uno al mondo Andy Murray e il giapponese Kei Nishikori, che perdono comunque per strada un set rispettivamente contro il russo Andrey Kuznetsov e contro l'australiano Thanasi Kokkinakis.

Andy Murray in azione oggi al Roland Garros. Fonte: Roland Garros/Twitter

Non sbaglia lo svizzero Stan Wawrinka, vincitore in tre set nel suo match d'esordio contro lo slovacco Josef Kovalik. Bene anche l'australiano Nick Kyrgios, che si sbarazza senza patemi del tedesco Philipp Kohlschreiber, e l'argentino Juan Martin Del Potro, che fa suo il derby albiceleste con il connazionale Guido Pella. Tutto facile per l'azzurro Paolo Lorenzi: il senese travolge in tre set il lituano Ricardas Berankis. Tra le teste di serie fuori il californiano Sam Querrey, eliminato dal sempre più sorprendente sudcoreano Hyeon Chung, mentre torna al successo il francese Gael Monfils, a valanga sul giamaicano naturalizzato tedesco Dustin Brown. Avanza l'altro gigante americano impegnato oggi, John Isner, che regola l'australiano Jordan Thompson. Nella seconda parte del pomeriggio, in campo Tomas Berdych, che supera in quattro set il tedesco Struff, e Jo-Wilfried Tsonga, il cui incontro contro Renzo Olivo viene interrotto per ocurità sul finire del quarto parziale (2-1 e 5-4 in favore dell'argentino). I risultati della terza giornata di incontri maschili al Roland Garros:

Murray (1) - Kuznetsov 6-4 4-6 6-2 6-0

Lokoli - Klizan 6-7(4) 3-6 6-4 6-0 4-6

Baghdatis - Almagro 7-6(3) 4-6 3-6 6-7(1)

Pella - Del Potro (29) 2-6 1-6 4-6

Isner (21) - Thompson 6-3 4-6 7-6(5) 6-3

Lorenzi - Berankis 6-0 6-2 6-4

Kachanov - Jarry 6-4 3-6 7-6(4) 6-1

Struff - Berdych (13) 1-6 1-6 6-4 4-6

A. Zverev (9) - Verdasco 4-6 6-3 4-6 2-6

Querrey (27) - Hyeon Chung 4-6 6-3 3-6 3-6

Escobedo - Istomin 6-7(3) 3-6 4-6

Albot - Chardy 2-6 4-6 6-7(3)

Kokkinakis - Nishikori (8) 6-4 1-6 4-6 4-6

Wawrinka (3) - Kovalik 6-2 7-6(6) 6-3

Dolgopolov - Berlocq 7-5 6-3 6-4

Monteiro - A. Muller 7-6(4) 2-6 4-6 7-6(3) 6-0

Brown - Monfils (15) 4-6 5-7 0-6

Tsonga (12) - Olivo 5-7 4-6 7-6(6) 4-5 interrotta per oscurità

Edmund - Elias 6-3 6-2 7-5

Anderson - Jaziri 7-6(4) 6-3 7-6(4)

Kohlschreiber - Kyrgios (18) 3-6 6-7(4) 3-6