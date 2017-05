Roland Garros 2017 - Il programma di mercoledì: Nadal - Haase, Djokovic sfida Sousa, Bolelli e Napolitano per l'impresa - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Ieri, il successo di Andy Murray, il sigillo di Paolo Lorenzi. Folto il contingente azzurro al secondo turno. Oggi, Bolelli e Napolitano, contro pronostico. Per Simone, proveniente dalle qualificazioni e chirurgico con Mahut, il nobile Suzanne Lenglen, Dominic Thiem dall'altra parte della rete. Finalista in rosso, più volte. Uno dei principali pretendenti alla corona di Parigi, al regno su terra di Nadal. Un solo precedente, nel 2015 a Roma, vittoria dell'austriaco, in carrozza con Tomic all'esordio. Napolitano si trova invece sull'8. Qualificazioni anche per lui, poi l'affermazione di carattere e qualità con M.Zverev. Ora Schwartzman, argentino che offre il meglio su questa superficie. Brividi con Rublev, 9-7 al quinto, Napolitano può provarci.

Il Philippe Chatrier, dopo la conclusione del match tra Tsonga e Olivo, con il transalpino sotto due set a uno e 54 nel quarto, ospita Rafa Nadal. Il maiorchino, puntuale con Paire, aldilà di un leggero calo nel secondo parziale, sfida Robin Haase. Per la quarta testa di serie, appuntamento morbido, terzo turno alle porte. Tra Nadal ed Haase, prima fermata sulla terra, 2-0 per lo spagnolo al momento.

Novak Djokovic, positivo con Granollers, duella con Joao Sousa. Secondo incontro maschile sul Lenglen, Nole parte con numeri importanti. 3-0 con Sousa, qui, nel 2014, squillo in tre. Sull'uno, Dimitrov prova a cancellare la maledizione Robredo. Un solo successo in quattro partite per il bulgaro, 0-2 sul rosso. Nel 2017, a Casablanca, colpo spagnolo. Raonic parte in vantaggio con Dutra Silva, costretto da Youzhny a cinque set, Goffin trova Stakhovsky sul due. Il medesimo rettangolo offre il match tra Bonzi e Ramos Vinolas.

Il programma completo

PHILIPPE CHATRIER COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (12) Jo-Wilfried Tsonga VS Renzo Olivo

2ND RD Robin Haase VS (4) Rafael Nadal

2ND RD (16) Lucas Pouille VS Thomaz Bellucci

SUZANNE LENGLEN COURT STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (6) Dominic Thiem VS (Q) Simone Bolelli

2ND RD Joao Sousa VS (2) Novak Djokovic

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (PR) Tommy Robredo VS (11) Grigor Dimitrov

2ND RD (5) Milos Raonic VS Rogerio Dutra Silva

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Sergiy Stakhovsky VS (10) David Goffin

2ND RD (WC) Benjamin Bonzi VS (19) Albert Ramos-Vinolas

COURT 3 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (23) Ivo Karlovic VS Horacio Zeballos

2ND RD Jiri Vesely VS Aljaz Bedene

COURT 14 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Nikoloz Basilashvili VS Viktor Troicki

2ND RD Mikhail Kukushkin VS (17) Roberto Bautista Agut

COURT 6 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Borna Coric VS Yuichi Sugita or Steve Johnson

2ND RD (20) Pablo Carreno Busta VS (Q) Taro Daniel

COURT 17 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Marco Trungelliti VS Guillermo Garcia-Lopez

COURT 8 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Stefano Napolitano VS Diego Schwartzman