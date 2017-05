Roland Garros 2017, il programma femminile di mercoledì: la Errani attende la Mladenovic

Roland Garros 2017, il programma di mercoledì: la Errani attende la Mladenovic - Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

Il Philippe Chatrier offre, nella giornata odierna, due incontri a livello femminile. In avvio di giornata, Venus Williams sfida la Nara. Quarto incrocio tra le due, 2-1 per l'americana, ultimo passaggio lo scorso anno al BNP Paribas Open. Dopo il buon debutto con la Wang, chiusura in due set, Venere parte anche oggi in vantaggio. Garbine Muguruza, particolarmente sorridente e fatale alla nostra Schiavone, attende la Kontaveit, estone di talento da prendere con le molle. A Roma, ritiro nel corso della semifinale, ora la Muguruza appare in buona condizione.

L'unica azzurra sul Lenglen. Quattro affermazioni per ritrovare il giusto feeling con superficie e contesto. Tre incontri di qualificazione per dimenticare un periodo difficile, poi un parziale di corse e rincorse, sacrificio e classe. Sara Errani batte la Doi e si regala la Mladenovic, straordinaria nel respingere la sconfitta e nel risalire fino al 97 del terzo con la Barty. Si ritrovano, Errani e Mladenovic, per la sesta volta - tre di queste in Fed Cup - con la transalpina avanti 4-1.

La Cibulkova, sul medesimo rettangolo, gioca con la Jabeur - dentro da LL e brava a regolare la Bogdan - dopo il buon avvio con la Arruabarrena.

Sull'uno, seconda fermata per la rientrante Kvitova. Devastante con la Boserup, attende la Mattek Sands (primo turno di qualificazione con la Paolini). La Kuznetsova lotta con la Dodin (primo turno con la Giorgi). Sul due, la vincitrice del torneo di Norimberga, Kiki Bertens, trova la Bellis, un remake dell'incontro romano. Nell'occasione, 64 60 per l'olandese. La Wozniacki - ok con la Fourlis - ha invece l'ostacolo Abanda.

Il programma completo