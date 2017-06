Roland Garros, al terzo turno Djokovic e Dimitrov. Ok Goffin, fuori Tsonga

Novak Djokovic oggi al Roland Garros. Fonte: Roland Garros/Twitter

Convincente vittoria di Novak Djokovic al secondo turno del Roland Garros 2017. Sulla terra battuta degli Internazionali di Francia, il serbo, numero due del seeding parigino, riscatta un esordio non brillante travolgendo in tre set il portoghese Joao Sousa, e qualificandosi così per il terzo turno, dove affronterà l'insidioso argentino Diego Schwartzman, che oggi ha fermato la corsa del ventiduenne azzurro Stefano Napolitano. Bene anche Grigor Dimitrov: il bulgaro, numero undici del tabellone, ha piegato in tre parziali l'esperto spagnolo Tommy Robredo, in attesa di sfidare tra due giorni l'asturiano Pablo Carreno Busta, impostosi in quattro set sul nipponico Taro Daniel.

Grigor Dimitrov. Fonte: Roland Garros/Twitter

Nonostante un passaggio a vuoto nel terzo set, il belga David Goffin piega la resistenza dell'ucraino Sergiy Stakhovsky e si garantisce il confronto con un altro argentino Horacio Zeballos, giustiziere del bombardiere croato Ivo Karlovic. Fuori anche un più giovane connazionale di Karlovic, Borna Coric, sconfitto dallo statunitense Steve Johnson. Da segnalare l'eliminazione dal Roland Garros di Jo-Wilfried Tsonga: il francese, fresco vincitore dell'Atp 250 di Lione, si è arreso oggi all'argentino Renzo Olivo, nella prosecuzione del match di primo turno interrotto ieri sera per oscurità. Sotto due set a uno, Tsonga è rientrato sul campo centrale per servire sul 4-5, salvo perdere battuta e incontro in un colpo solo. Agevole vittoria per l'austriaco Dominic Thiem contro l'italiano Simone Bolelli. Nella seconda parte del pomeriggio in campo Rafa Nadal, che si sbarazza senza alcuna difficoltà dell'olandese Robin Haase, mentre il canadese Milos Raonic vince in rimonta sul brasiliano Dutra Silva. Successi anche per il francese Lucas Pouille e per lo spagnolo Roberto Bautista Agut, rispettivamente sul brasiliano Thomaz Bellucci e sul kazako Mikhail Kukushkin. I risultati della quarta giornata del Roland Garros:

Tsonga (12) - Olivo 5-7 4-6 7-6(6) 4-6

Raonic (5) - Dutra Silva 4-6 6-2 6-3 6-4

Trungelliti - Garcia-Lopez 5-7 4-6 5-7

Carreno Busta (20) - Daniel 7-5 6-4 4-6 6-0

Robredo - Dimitrov (11) 3-6 4-6 5-7

Vesely - Bedene 6-3 6-3 4-6 6-3

Kukushkin - Bautista Agut (17) 3-6 6-3 3-6 6-7(3)

Basilashvili - Troicki 7-6(3) 7-6(2) 7-6(6)

Haase - Nadal (4) 1-6 4-6 3-6

Thiem (6) - Bolelli 7-5 6-1 6-3

Coric - Johnson (25) 2-6 6-7(8) 6-3 6-7(6)

Karlovic (23) - Zeballos 6-7(5) 6-7(5) 3-6

Stakhovsky - Goffin (10) 2-6 4-6 6-3 3-6

Pouille (16) - Bellucci 7-6(5) 6-1 6-2

Bonzi - Ramos-Vinolas (19) 2-6 1-6 1-6

Napolitano - Schwartzman 3-6 5-7 2-6

Sousa - Djokovic (2) 1-6 4-6 3-6