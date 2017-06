Roland Garros 2017, il programma maschile di giovedì: Wawrinka e Murray, Isner per Lorenzi, derby Fognini - Seppi

Roland Garros 2017, il programma di giovedì: Wawrinka e Murray, Isner per Lorenzi, derby Fognini - Seppi - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Sui campi di Parigi si completa il secondo turno. Dopo i successi di Djokovic e Nadal, tocca a Murray e Wawrinka. Lo svizzero, sul Philippe Chatrier, attende Dolgopolov. Bilancio in difetto per Stan, una sola vittoria in tre uscite con l'ucraino, a Roma, nel 2013, forfait per problemi di natura fisica. Favorito Wawrinka, ma il talento di Dolgopolov può alterare il pronostico. Monfils, padrone di casa, trova Thiago Monteiro, mentre il citato Murray gioca sul Lenglen. Con Kuznetsov, quattro set e una graduale crescita. Alterno il britannico, da diversi mesi. Un solo precedente con Klizan, avversario odierno. W a Vienna nel 2016. La Francia lancia, su questo rettangolo, la sua seconda bandiera. Gasquet parte in vantaggio con Estrella Burgos.

Cilic duella con Kravchuk sull'uno, Nishikori fronteggia Chardy. Il nipponico - avvio in chiaroscuro con Kokkinakis - guida 5-2, forte del sigillo a Melbourne, ma insegue sul rosso, 1-2. Sul 2, Del Potro, esordio perfetto con Pella a scongiurare possibili problemi, incrocia la racchetta con Almagro, specialista spagnolo, domato in tre occasioni (3-1 Delpo il bilancio). Verdasco, fatale al re di Roma A.Zverev, "pesca" invece Herbert.

Scontro spagnolo tra Ferrer e Feliciano Lopez sul 3, Kyrgios osserva un Anderson in ottima condizione. L'Italia si gioca tre carte. Paolo Lorenzi, dopo la doppia eliminazione ad Istanbul e a Ginevra e l'abbrivio positivo qui con Berankis, deve sorvolare il colosso Isner, scintillante in stagione su questa superficie. La semifinale al Foro come punto più alto per l'americano. Infine, sul 17, Fognini - Seppi, lotta tricolore. Nove precedenti, un'incollatura di vantaggio per Seppi, ma Fognini è in striscia aperta da 4 partite. Non giocano uno contro l'altro dal 2013, Fognini appare favorito. Primo turno complesso per Fabio, 5 set con Tiafoe, corsa di rimonta per Andreas con Giraldo. In palio un prestigioso terzo turno.

Il programma

PHILIPPE CHATRIER COURT

2ND RD (3) Stan Wawrinka VS Alexandr Dolgopolov

2ND RD Thiago Monteiro VS (15) Gael Monfils

SUZANNE LENGLEN COURT

2ND RD (1) Andy Murray VS Martin Klizan

2ND RD (24) Richard Gasquet VS Victor Estrella Burgos

COURT 1

2ND RD Konstantin Kravchuk VS (7) Marin Cilic

2ND RD Jeremy Chardy VS (8) Kei Nishikori

COURT 2

2ND RD Nicolas Almagro VS (29) Juan Martin del Potro

2ND RD Fernando Verdasco VS Pierre-Hugues Herbert

COURT 3

2ND RD (30) David Ferrer VS Feliciano Lopez

2ND RD Kevin Anderson VS (18) Nick Kyrgios

COURT 14

2ND RD (21) John Isner VS Paolo Lorenzi

2ND RD Hyeon Chung VS Denis Istomin

COURT 6

2ND RD Karen Khachanov VS (13) Tomas Berdych

2ND RD Renzo Olivo VS Kyle Edmund

COURT 17

2ND RD Andreas Seppi VS (28) Fabio Fognini

COURT 16

2ND RD Nicolas Kicker VS (22) Pablo Cuevas