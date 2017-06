Google Plus

Roland Garros 2017, il programma femminile di giovedì: Karolina Pliskova sul Chatrier, Halep sul Lenglen - Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

Un omaggio alla tennista di casa. La Cornet apre la giornata femminile sul Chatrier, opposta alla Strycova, ventesima testa di serie e favorita. Più interessante il secondo confronto. Karolina Pliskova deve confermare la sua solidità su terra, dopo il debutto con la Zheng. Affronta la Alexandrova - W con la Siniakova. Sul Lenglen, la Radwanska, 61 periodico alla Ferro, gioca con la Van Uytvanck, rivale abbordabile, importante, per Aga, ritrovare confidenza e fiducia. La favorita Halep - titolo a Madrid, finale a Barcellona - sfida la Maria. Per la rumena, avvio in scioltezza con la Cepelova, a conferma della forza sulla rosso della ragazza di Constanta.

Elina Svitolina, sul 2, duella con la Pironkova. Con la Shvedova, cambio di passo nelle fasi salienti, la capacità di elevare il livello di gioco nei momenti di difficoltà. Sevastova - Bouchard è match da seguire. Un sigillo per parte lo scorso anno, primo appuntamento su questa superficie. Dopo la rincorsa con la Ozaki, altro esame per la canadese. La Suarez, sul 3, prova a cancellare la tradizione sfavorevole con la Cirstea, 1-4. Semifinalista a Norimberga, la rumena è in ottima condizione. La Keys - consistente con la Barty - attende la qualificata Martic.

Circoletto rosso sul 6. Daria Kasatkina deve prestare attenzione alla giovane Vondrousova. Percorso di qualificazione nobile, 61 60 alla Hesse, è il nuovo diamante del tennis femminile. Sul medesimo rettangolo, la Pavlyuchenkova - favorita dal ritiro della Tig - lotta con la Royg, sorprendente con la Safarova.

Il programma completo