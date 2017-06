Roland Garros 2017 - Wawrinka e Nishikori sul velluto, fuori Berdych. Si ritira Almagro

Foto: Roland Garros - Twitter

Piovono conferme a Parigi. La parte alta, al secondo turno, non offre particolari scosse, sostiene anzi l'ordine stabilito. Stan Wawrinka rafforza la sua candidatura, è minaccia reale nella corsa al titolo. Fondamentale, per un giocatore come Wawrinka, trovare ritmo nei primi turni, superare l'avvio senza incappare in pericolose trappole. Difficile, infatti, che Stan sbagli una partita importante, la prima settimana è il vero banco di prova. Dopo l'apertura con Kovalik, secondo sigillo in tre set, con una perfetta esecuzione al tramonto di ogni parziale. Wawrinka sbatte la porta in faccia a un Dolgopolov non certo remissivo, costantemente sulle code dell'elvetico.

Rispetto al primo turno, sale di colpi anche Nishikori. L'affermazione in quattro con Kokkinakis è ormai alle spalle, il Nishikori che si presenta al cospetto di Chardy è tirato a lucido. Unico brivido nel terzo, prolungamento e spallata in chiusura, 7 punti a 5. Il terzo turno oppone ora Kei a Chung, mina vagante da seguire, reduce da ottimi risultati in stagione su questa superficie. Istomin non ha il tennis per impensierire Chung sul rosso e cade, infatti, rapidamente. 61 75 61 per il 21enne sudcoreano.

Dura due set, poco più, la fatica di Del Potro. L'argentino accelera inizialmente, esplode il drittone e confina Almagro a fondo campo. Quando lo spagnolo riesce però a lavorare lo scambio c'è partita e il secondo set è giallorosso. Due giochi nel terzo ed Almagro è costretto allo stop, splendido l'abbraccio di Del Potro, manifesto di un tennis signorile.

Cilic - titolo ad Istanbul - piega Kravchuk e si regala Feliciano Lopez. La partita tra Lopez e Ferrer è una delle più emozionanti e a prevalere è lo spagnolo meno incline al gioco su terra. Lopez è un atipico che ama il serve and volley, lo scambio di breve durata, il tocco sottorete, Ferrer è, di contro, un maratoneta. Cinque set, esulta Feliciano. L'eliminazione più sorprendente è quella di Tomas Berdych. Il ceco predilige di certo altra superficie, ma, con Khachanov, incappa in una giornata storta e saluta in tre set il Roland Garros.

Risultati

Wawrinka - Dolgopolov 64 76(5) 75

Cilic - Kravchuk 63 62 63

Nishikori - Chardy 63 60 76(5)

Del Potro - Almagro 63 36 11

F.Lopez - Ferrer 75 36 75 46 64

Khachanov - Berdych 75 64 64

Chung - Istomin 61 75 61